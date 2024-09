Jessica Morlacchi al GF con il fazzoletto nel reggiseno: “Da quando ho rifatto il naso non respiro bene”

video suggerito

Jessica Morlacchi nella casa del Grande Fratello ha sempre con sé un fazzolettino di carta che conserva nel suo reggiseno. Ieri sera, chiacchierando con alcuni inquilini della casa, ha raccontato che a causa di un intervento di estetica al naso, non respira più bene.

Il problema di respirazione di Jessica Morlacchi

Quando Shaila Gatta, nella casa del Grande Fratello, ha chiesto a Jessica Morlacchi il motivo per il quale ha sempre un fazzolettino di carta a portata di mano, la cantante le ha raccontato il problema che le si è presentato dopo essersi sottoposta ad un intervento di estetica al naso. "Da sempre lo uso, da quando mi sono operata il naso" ha spiegato, prima di entrare nel dettaglio: "Da quando ho rifatto il naso non respiro, (è una conseguenza, ndr) che può capitare e può non capitare. Feci il naso per estetica, avevo il setto nasale largo. Lo volevo piccolino. Sono casi che succedono". Jessica Morlacchi ha continuato spiegando di essersi sottoposta a tre operazioni per cercare di risolvere il suo problema: "Il naso è una cosa troppo delicata, mi sono operata tre volte. Il nuovo chirurgo mi ha sistemato, mi ha aiutato dal lavoro vecchio che mi era stato fatto. Vivo così, con il fazzoletto".

Le tre operazioni al naso

Jessica Morlacchi si è sottoposta al primo intervento di chirurgia estetica al naso nel 2021. Su Instagram raccontò i dettagli della sua operazione spiegando che tutto era andato per il verso giusto. Un anno dopo tornò sotto i ferri e sui social, a corredo di alcune foto che la ritraevano con il volto ricoperto di bende, aggiunse: "Oggi mi riopero al naso. Tornerò a respirare bene?". Stando al suo racconto nella casa del Grande Fratello, si è operata una terza volta: a prendersi cura di lei un dottore che l'avrebbe aiutata con la respirazione. Ancora oggi, però, la cantante e volto televisivo è costretta a utilizzare spesso un fazzolettino di carta per soffiare il naso.

