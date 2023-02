Javier Rigau su Gina Lollobrigida: “Malnutrita e con le piaghe, dormiva su una poltrona” A Pomeriggio Cinque ieri, lunedì 6 febbraio, Javier Rigau ha raccontato degli ultimi mesi di vita di Gina Lollobrigida. Secondo un SMS da lui inviato all’amministratore di sostegno, l’attrice nell’ottobre 2022 era “malnutrita e con le piaghe. Dormiva su una poltrona elettrica”.

A cura di Gaia Martino

Nello studio di Pomeriggio Cinque ieri, lunedì 6 febbraio 2023, è stato ospite Javier Rigau, che si presenta ancora come marito di Gina Lollobrigida perché, ha precisato, "il matrimonio è stato sciolto, non annullato". Rigau ha ribadito che non gli è mai interessato il patrimonio della sua ex moglie, poi ha accusato ancora Andrea Piazzolla di aver fatto il lavaggio del cervello alla diva del cinema prima che morisse. L'uomo a Barbara D'Urso ha consegnato un "documento shock", un SMS che inviò il 14 ottobre 2022 all'amministratore di sostegno, quando Lollobrigida aveva il femore rotto. Secondo quanto rivelato, ad ottobre dello scorso anno l'attrice era "Malnutrita, aveva le piaghe e dormiva su una poltrona".

Il contenuto dell'SMS inviato da Javier Rigau

Barbara d'Urso ha letto in onda su Canale 5 il contenuto del messaggio che Javier Rigau ha inviato all'amministratore di sostegno lo scorso 14 ottobre 2022: "Penso alla povera Gina che dorme in salotto su una poltrona elettrica con le sole cure fornite da Piazzolla che ha detto davanti al giudice che gli unici studi che ha fatto in tutta la sua vita è stata quella di iniziare un corso di meccanica. In Spagna lo stato di abbandono di un cane viene denunciato con conseguenze legali, lo capisco anche in Italia", le prime parole contenute nell'SMS, prima della descrizione delle condizioni di salute della diva: "Come si può rimanere senza fare nulla per aiutare questa povera donna nel suo stato fisico e mentale che sappiamo anche essere malnutrita? Vi prego di contare sulla mia collaborazione per qualsiasi azione che possa essere svolta in questo senso".

Rigau ha continuato spiegando ai telespettatori e a Barbara D'urso che "Era malnutrita, con le piaghe" e non essendo del tutto capace di intendere e di volere, decideva Andrea Piazzolla per lei. "Nell'ottobre 2022 era malnutrita, senza letto, dormiva su una poltrona. Io insistevo per mettere una badante, Milko insisteva con me. Piazzolla diceva che Gina non voleva".