Javier e Mariavittoria vicini al GF in assenza di Tommaso: “Non ci vedi fidanzati?”, nuovo gossip per la diretta Mariavittoria Minghetti e Javier Martinez si sono avvicinati nella casa del Grande Fratello. La lontananza di Tommaso Franchi ha fatto nascere in Mariavittoria alcuni dubbi sul concorrente, ora in Spagna. “Di te mi fido, di Tommaso no” ha confessato infatti la romana al pallavolista con il quale è nato un certo feeling. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Una particolare vicinanza tra Javier Martinez e Mariavittoria Minghetti sta facendo chiacchierare i telespettatori del Grande Fratello. Il viaggio di Tommaso Franchi al Gran Hermano ha mandato in confusione la concorrente romana che mette in dubbio, oggi, la sua fedeltà. Dopo la passata esperienza con l'ex – che la tradì con la sua migliore amica – non si meraviglierebbe qualora lui dovesse intraprendere una conoscenza con Maica Benedicto, nella casa spagnola. Mariavittoria non prova la stessa sfiducia nei confronti di Javier al quale ha confessato le sue sensazioni. Nella notte, poi, i due concorrenti hanno chiacchierato sotto le coperte, nel letto.

II video di Mariavittoria e Javier sempre più vicini

Mariavittoria ha confessato a Javier che si fida di lui, a differenza di Tommaso Franchi, ora al Gran Hermano. "Io non mi fido di Tommaso, su questa cosa ci sto ragionando. C'è gioco, affinità con lui, ma non riuscirei ad affidarmi a lui. Faccio fatica a fidarmi del genere umano, ho sfiducia nelle persone. Di te mi fido", ha confessato al pallavolista. Tra i due sarebbe nata un'intesa speciale che non è sfuggita neanche agli inquilini della casa di Cinecittà. Durante un momento di gioco nel quale si sono abbracciati prima di stendersi insieme sul letto, Javier ha chiesto ad Amanda, Jessica e Pamela: "Come ci vedete?". "Io tra due minuti me ne vado", ha scherzato qualcuno. "Non ci vedi fidanzati?" ha richiesto Javier. "Sì" hanno risposto Jessica e Amanda. "Ma che dici, zero. Siamo fratello e sorella, lo vedo come un figlio da crescere" ha scherzato Mariavittoria. Le immagini, però, dimostrano ben altro.

Jessica a Mariavittoria: "Non ti stacca gli occhi di dosso"

Mariavittoria e Javier si sono poi raccontati sotto alle coperte, nel letto. Quando si sono avvicinate Helena e Amanda, si sono aggiunte alla chiacchiera: Javier e Mariavittoria si sono così stretti in un abbraccio sul letto, mostrando ancora una volta la loro complicità.

Anche Jessica Morlacchi si è accorta del feeling particolare tra i due. A Mariavittoria Minghetti ha confessato: "Ti dico una cosa, lui non ti staccava gli occhi di dosso. Lo fai stare bene, lo fai divertire, questo è un problema".