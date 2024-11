video suggerito

Mariavittoria al GF: "Il mio ex mi tradì con la mia migliore amica. Non piangerò per Tommaso Franchi" Mariavittoria Minghetti nella casa del Grande Fratello ha raccontato di essere stata tradita in passato dal suo ex: la complice del tradimento, però, era la sua migliore amica. Per questo motivo, ha spiegato, "non crollerò se vedrò Maica e Tommaso insieme".

A cura di Gaia Martino

Mariavittoria Minghetti ieri, nella casa del Grande Fratello, ha raccontato qualche dettaglio sulla sua vita privata. Tutte le sue relazioni amorose passate sarebbero state sfortunate e per questo motivo, qualora dovesse assistere ad un bacio tra Tommaso Franchi e Maica Benedicto al Gran Hermano, non si sconvolgerebbe. La concorrente ha spiegato di essere stata tradita dal suo ex con la sua migliore amica.

Il passato amoroso di Mariavittoria Minghetti

Mariavittoria Minghetti al GF ha raccontato di essere stata tradita in passato dal suo ex fidanzato: la complice del tradimento, però, era la sua migliore amica. Quando l'ha scoperto "ho fatto il panico" ha raccontato. "E credo sia normale. Stavo con questo ragazzo da tanti anni e non andava più come doveva andare. Stavamo insieme da cinque anni. A un certo punto una delle mie migliore amiche mi fa pensare. Avevo un sentore, a pelle sentivo delle cose. Sì ci frequentavamo tutti nel gruppo e anche loro due c’erano. Poi ho scoperto che mentre io stavo ancora con lui, lei…", le parole riportate da Biccy. Per questo motivo la concorrente ha ammesso che la vicinanza tra Tommaso Franchi e Maica Benedicto al Gran Hermano non potrebbe ferirla: "Se li vedrò baciarsi non mi strapperò i capelli. Non piangerò. Un minimo rosicherò, ma senza esagerare. Sono stata cornificata dal mio ex fidanzato con la mia migliore amica. Quindi non crollerò di certo se vedrò Tommaso che bacerà la spagnola. Una cosa del genere non mi distruggerebbe. Lo potrei pure sopportare", ha aggiunto.

L'incontro tra Tommaso e Maica al Gran Hermano

Maica Benedicto e Tommaso Franchi si sono riabbracciati ieri, nella puntata del Gran Hermano in onda su Telecinco, canale spagnolo. I due si sono abbracciati e la concorrente spagnola non è riuscita a trattenere la sua felicità: "Incredibile che sei qui, che ci fai qui?". "Non lo so, mi hanno detto di venire qui. Casa pulita, è tutto pulito" ha commentato Tommaso.