video suggerito

Jane Alexander torna a parlare di Beatrice Luzzi, cosa ha detto sul ruolo di opinionista al GF Jane Alexander ha commentato il ruolo di opinionista di Beatrice Luzzi al Grande Fratello. In passato tra le due donne c’erano stati diversi scontri proprio nel reality, quando l’ex concorrente era stata paragonata all’attrice per via di una certa somiglianza fisica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jane Alexander dice la sua su Beatrice Luzzi. L'attrice, intervistata da Superguida Tv, ha commentato il ruolo di opinionista del Grande Fratello dell'ex concorrente. In passato, tra le due donne, ci sono stati diversi momenti di tensione, che hanno causato scontri davanti alle telecamere del reality. Il tutto era nato perché Luzzi era stata paragonata ad Alexander per una certa somiglianza fisica. Tra le due sembrava si fosse arrivate a una pace, visto che la scorsa estate sui social era comparsa una loro foto insieme.

Cosa pensa Jane Alexander di Beatrice Luzzi opinionista

"Io non ce l'ho con lei", ha spiegato Alexander a proposito del rapporto con Beatrice Luzzi. Sui social, la scorsa estate, era comparsa una loro foto insieme e in molti sostenevano che pace fosse ormai fatta. "Quello che dovevo dirle, le ho detto. Sulla pace? Chiedetelo a Beatrice", ha risposto l'attrice. L'ex concorrente del GF ha poi commentato il ruolo da opinionista dalla ‘collega' spiegando: "Secondo me non c'era alcun dubbio che dovesse farla. Penso che fosse proprio chiaro che dovesse essere lei". Al di là di tutto, Alxander fa il tifo per lei: "Un po' di rodaggio, ci sono un po' di cose che secondo me possono essere sistemate. Ma vai Bea, forza".

I precedenti tra Jane Alexander e Beatrice Luzzi

Lo scontro tra le due era iniziato circa un anno fa, quando nella Casa Beatrice Luzzi era stata paragonata a Jane Alexander per via di una certa somiglianza fisica. Paragone che le aveva dato parecchio fastidio, tanto che poi ne aveva spiegato il motivo: il ruolo della marchesa Lucrezia Van Necker nella serie tv Elisa di Rivombrosa, che ha reso famosa Alexander, sarebbe dovuto andare a lei. "Quella parte era mia, me l'ha sfilata in malo modo, malissimo modo direi", aveva raccontato a proposito.

Leggi anche Yulia Bruschi e Luca Giglioli sempre più vicini al GF: la reazione di Jessica Morlacchi

Differente la versione di Jane Alexander, secondo la quale Beatrice Luzzi sarebbe stata scartata nelle fase di selezione: "Le cose sono molto più semplici di come le vede la signora Luzzi. Entrambe abbiamo fatto un provino, lei è stata scartata. Dopo più di 20 anni potrebbe farsene una ragione”. Poi, l'attuale concorrente del GF, aveva aggiunto: "Dovettero dare a lei la parte".