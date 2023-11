Ivan Zazzaroni ricorda Giulia Cecchettin: “Sono vicino al papà di Giulia, è terribile”

Alla fine della quinta puntata di Ballando con le stelle, Ivan Zazzaroni si ferma un attimo per ricordare Giulia Cecchettin. La ragazza di 22 anni, uccisa a coltellate dall'ex fidanzato Filippo Turetta, è stata trovata morta nei pressi del Lago di Barcis. Il giornalista e direttore del Corriere dello Sport ha voluto ricordare così questa tragica notizia che ha sconvolto il Paese.

Con queste parole, Ivan Zazzaroni ha voluto ricordare e onorare la ragazza barbaramente uccisa dall'ex compagno:

Scusatemi, ma ho veramente il batticuore. Sono vicino, come tutti voi, al papà di Giulia. Non servirà a nulla, non serve a nulla e non gli allevierà il dolore. Come tutti, abbiamo vissuto un'angoscia terribile. Immagino sia terribile anche per i genitori di lui, però, le cose normali, tragedie come queste, colpiscono molto più di altre. Non c'è una gerarchia delle tragedie, ma questa storia mi ha ferito come padre, come uomo, più di ogni altra cosa.