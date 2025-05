video suggerito

Isola, Veronica Gentili punisce i naufraghi per l'uso dell'accendino. Angelo: "Trovata anche una sigaretta elettronica" All'Isola dei Famosi ieri sera, Veronica Gentili ha punito i concorrenti di Playa Giovani che hanno utilizzato un accendino per accendere il fuoco rischiando di far divampare un incendio. Dopo avergli annunciato il provvedimento, Angelo e Leonardo hanno rivelato di aver trovato sulla spiaggia anche una sigaretta elettronica.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata dell'Isola dei Famosi andata in onda ieri, lunedì 12 maggio, Veronica Gentili ha sgridato i naufraghi di Playa Giovani che nel primo giorno in Honduras hanno acceso il fuoco con un accendino. Oltre ad aver infranto le regole del programma, hanno rischiato di causare un incendio nel bosco a causa del forte vento che tirava quella notte. Dopo l'annuncio del provvedimento, Leonardo Brum e Angelo Famao hanno rivelato alla conduttrice e al pubblico di Canale5: "Abbiamo trovato anche una sigaretta elettronica sulla spiaggia".

La sgridata di Veronica Gentili ai naufraghi: "Non c'è da ridere, sono arrabbiata"

Veronica Gentili durante la puntata in diretta dell'Isola ieri ha sgridato i concorrenti di Playa Giovani per aver acceso il fuoco con un accendino e aver rischiato di far divampare un incendio: "Avete fatto una cosa come se non conosceste le regole dell'Isola. Avete trovato magicamente un accendino sulla spiaggia e avete pensato bene di accendere un fuoco. Già questo sarebbe sufficiente per farmi arrabbiare, ma questo è diventato un rogo pericoloso". Dopo aver trasmesso il servizio che raccontava l'accaduto, la Gentili ha continuato: "Non c'è niente da ridere, avete letto il regolamento? A prescindere da chi ha portato l'accendino in spiaggia, le regole vanno rispettate". Spadino è stato il primo a prendere parola spiegando che l'accendino è stato trovato in spiaggia, e raccolto davanti ai cameraman: "Questo accendino lo abbiamo visto davanti alle telecamere, non sappiamo come ci è finito", ha dichiarato. Anche Leonardo Brum ha allora aggiunto: "Ho trovato l'accendino, abbiamo parlato con il ragazzo della telecamera (il cameraman, ndr) e lui non ha detto nulla". Allora è intervenuta la Ventura: "Ma lui non può parlare per contratto". Dopo il commento di Teresanna Pugliese sui fatti – "La prima sera c'è stata una grossa confusione, tutti hanno provato a fare qualcosa e in malo modo. Eravamo molto agitati, io ero confusa. Ero consapevole che stavamo facendo un casino di notte" – Veronica Gentili ha annunciato ai concorrenti la decisione di prendere provvedimenti per la "sconsideratezza con cui avete acceso il fuoco mettendo in pericolo voi e rischiando di distruggere un habitat". "Per fortuna sono intervenuti i responsabili di produzione. Quello che è accaduto è inaccettabile, saranno presi provvedimenti", le parole.

L'annuncio del provvedimento disciplinare e la rivelazione sulla sigaretta elettronica

Veronica Gentili, in un secondo momento della puntata, ha allora annunciato il provvedimento disciplinare deciso per i naufraghi. "Abbiamo deciso che non potrete partecipare alla prova ricompensa. Non avrete la possibilità di guadagnarvi il fuoco", le parole della conduttrice alle quali i concorrenti hanno reagito. Angelo ha dichiarato: "Leonardo vuole chiedere per quale motivo, nel momento in cui ha pescato un pesce, i cameraman lo hanno bloccato dicendogli che non poteva pescarlo mentre dell'accendino non hanno detto nulla". La Gentili gli ha così risposto: "Siete capaci di intendere e volere, avevamo detto che non potevate usare altri strumenti per accendere il fuoco. Sul pesce potete sbagliarvi e qualcuno ve lo dice. Confido nella vostra buona fede". Il naufrago ha allora continuato:

Tutto è sembrato strano perché dopo abbiamo trovato anche una sigaretta elettronica, anche i cameraman erano con la bocca aperta.

La conduttrice ha così concluso: "Non so cosa rispondervi, qualunque sia la ragione, tra adulti ci si dice "trovo e restituisco". Potranno esserci tutte le ragioni del mondo, capiremo se qualcuno ha perso la sigaretta elettronica. C'era un patto di fiducia reciproco. La prova del fuoco ora per voi non è disponibile. La faranno soltanto i Senatori".