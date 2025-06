video suggerito

Isola, Mario Adinolfi sui nuovi naufraghi: "Tre aspiranti premi Nobel, dubito arricchiranno le mie conversazioni" Mario Adinolfi si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni sui tre nuovi concorrenti arrivati all'Isola dei Famosi, Jey Lillo, Jasmin Salvati e Alham El Brinis. Ecco cosa pensa di loro.

A cura di Elisabetta Murina

Mario Adinolfi con due nuovi naufraghi, Jey Lillo e Ahlam El Brinis (Frezza La Fata/ IPA)

Mario Adinolfi continua a far parlare di sé all'Isola dei Famosi 2025. Il naufrago si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni sui tre nuovi concorrenti, che hanno fatto il loro ingresso durante la puntata del 28 maggio del reality. Si tratta del prestigiatore Jey Lillo e delle modelle Jasmin Salvati e Alham El Brinis. Ecco cosa pensa di loro il giornalista.

Cosa pensa Mario Adinolfi dei nuovi naufraghi

Parlando con Paolo Vallesi, Adinolfi si è lasciato andare ad alcuni commenti sui nuovi naufraghi, che sono sbarcati in Honduras meno di una settimana fa. "Sono dei bravi ragazzi", ha spiegato Vallesi. "Tu sei sulla linea buonista", ha risposto il giornalista, che ha una visione totalmente opposta. E ha poi aggiunto con ironia: "Tre aspiranti premi Nobel, arricchiranno…". A completare la sua frase il naufrago: "Le tue conversazioni". "Ne dubito", ha concluso Adinolfi mentre osservava i tre diretti interessati entrare in acqua.

Le difficoltà di Mario Adinolfi all'Isola dei Famosi

Proprio di recente, sempre parlando con Paolo Vallesi, Adinolfi aveva mostrato una certa insofferenza riguardo alla sua permanenza sull'Isola. "Ho dormito malissimo, quasi per niente", aveva detto. Il naufrago non è riuscito a prendere sonno non tanto per le condizioni in cui vive quotidianamente a Playa Dos, quanto per un motivo ben diverso: "La trasmissione mi ha fatto rodere le scatole. Deve essere quello che non mi ha fatto dormire". Il malessere del giornalista si è spostato da un piano fisico a uno psicologico e il riferimento è alle polemiche sorte durante l'ultima diretta, che non sembrano farlo stare tranquillo. Era stato attaccato per alcune sue recenti dichiarazioni sul tema delle adozioni.