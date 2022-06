Isola, Edoardo Tavassi torna in gioco dopo i problemi medici: “Mercedesz Henger è ancora più bella” Edoardo Tavassi è tornato su Playa Ultimo Sfuerzo e il suo primo pensiero è stato per Mercedesz Henger. Intanto, Nick Luciani si aspetta delle scuse da parte sua.

A cura di Daniela Seclì

Foto IPA

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

All'Isola dei famosi 2022, Edoardo Tavassi è tornato in gioco. Il naufrago ha trascorso alcuni giorni in infermeria per accertamenti medici che si sono resi necessari per via di alcuni problemi a un dente. In queste ore, però, ha fatto ritorno su Playa Ultimo Sfuerzo, dove i concorrenti stanno trascorrendo gli ultimi giorni prima della finale di lunedì 27 giugno.

Il primo pensiero di Edoardo è per Mercedesz

Foto IPA

"Sono tornato brutti secchi naufraghi maledetti": con queste parole, Edoardo Tavassi è sbarcato su Playa Ultimo Sfuerzo. I piccoli problemi di salute non sembrano avere minato la sua verve. Poi, una volta riunitosi ai suoi compagni di avventura, ha confidato a Carmen Di Pietro: "Mercedesz è più bella" e, davanti all'invito di Carmen di dire queste parole alla diretta interessata, Edoardo ha fatto sapere: "Gliel'ho già detto". Estefania Bernal ha aggiunto un tassello: "Mercedesz ha detto che le manchi un sacco". Una volta tornato sull'isola, Tavassi è stato anche informato sugli ultimi sviluppi, come la vicinanza di Carmen a Luca Daffré: "Ad Alessandro (Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro ndr) prenderà un infarto".

Nick Luciani pretende le scuse da Edoardo Tavassi

Nick Luciani è convinto di avere ancora un conto in sospeso con Edoardo Tavassi. Se con Nicolas Vaporidis ha avuto un chiarimento che si è concluso con un abbraccio, con il fratello di Guendalina la situazione è ancora ferma agli scontri avuti nei giorni scorsi. Nick spera che il ritorno sull'isola del naufrago sia accompagnato anche da un cambio di atteggiamento: