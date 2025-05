Isola 2025 sul ring, Chiara Balestrieri contro Adinolfi: “Non ti alzi dal letto, le tue ideologie mi fanno vomitare”

video suggerito

A cura di Redazione Spettacolo

Foto: IPA

Chiara Balestrieri e Mario Adinolfi sono ai ferri corti sull'Isola dei Famosi 2025. Lui si era vantato di “aver fatto fuori i giovani” e la ragazza è intervenuta: "Dite tanto dei giovani, ma qui qualcuno è peggio! Spero che da fuori si veda la frustrazione di certi personaggi". Poi, in confessionale: "Ieri l’ho nominato apposta perché le sue ideologie, i suoi modi e il suo personaggio a me mi fanno vomitare".

"Non ti alzi dal letto", Adinolfi reagisce alle parole di Chiara

Il litigio tra i due è andato avanti per tempo. Durante lo scontro, Adinolfi l'ha accusata di essere una ventenne troppo crucciata e Balestrieri ha replicato a tono: "Io sorrido sempre! Non capisci! Sto cercando di spiegare che chi ha mollato, come una Camila, un Nunzio o uno Spadino, non avevano paura di competere con te Mario, che non ti alzi dal letto, oppure con Dino o con Omar. Quindi non è che li avete fatti fuori". Di nuovo l'aspetto più fisico del giornalista è finito al centro del dibattito.

"Porta rispetto, Tu devi portarmi rispetto!", ha gridato, "continui riferimenti al mio ostacolo fisico. Io non capisco le ragioni del vostro astio, noi vi abbiamo dato tutto e voi vi lamentate. Mi manchi di rispetto a riferirti al mio fisico".

Chiara Balestrieri in confessionale: "Le sue ideologie mi fanno vomitare"

Successivamente, in un confessionale, Chiara ha continuato a commentare il comportamento di Adinolfi: "È vero, non si è alzato dal letto e non è un insulto, è la verità, oltre al fatto che lui è il primo a descriversi, a trattarsi come diverso". E ha continuato a spiegarsi nelle intenzioni: "Non ho detto assolutamente niente di offensivo nei suoi confronti, anzi, Mario forse pensava di parlare con una ventenne sciocca, frivola e quindi di farmi passare per quella che non sono. Non era mio intento insultare Mario, anzi ci ha provato perché questo è il suo gioco, essendo che non può fare altro. Io ieri l’ho nominato apposta perché le sue ideologie, i suoi modi e il suo personaggio a me mi fanno vomitare".

Le ultime notizie dall'Isola dei Famosi 2025

Negli ultimi giorni diversi naufraghi hanno deciso di abbandonare L’Isola dei Famosi: Camila Giorgi, Nunzio Stancampiano, Spadino e Antonella Mosetti hanno abbandonato il gioco per motivi personali. Si capirà meglio nella puntata di mercoledì cosa sta succedendo in questa edizione che non ha tradito le aspettative di chi si aspettava un ritorno alle origini, soprattutto in tema di privazioni.