Isobel Kinnear ha avuto un infortunio ad Amici, la ballerina si è fatta male al braccio Ad Amici, nel corso della puntata del serale di sabato 29 aprile, Isobel Kinnear si è infortunata durante un’esibizione. Maria De Filippi le ha fatto raggiungere il fisioterapista.

A cura di Daniela Seclì

Ad Amici l’infortunio di Isobel Kinnear durante il serale

Nel corso del serale di Amici di sabato 29 aprile, Isobel Kinnear ha avuto un infortunio. Ma andiamo con ordine. Sul palco si stava disputando la seconda manche che ha visto scontrarsi la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano con quella di Arisa e Raimondo Todaro. Al ballottaggio finale sono finiti Aaron e Isobel Kinnear. Ed è in questa fase che la ballerina si è fatta male a un braccio.

L'infortunio di Isobel Kinnear durante il ballottaggio

Maria De Filippi consola Isobel Kinnear dopo l’infortunio

L'esito della seconda manche, ha visto finire al ballottaggio Isobel Kinnear e Aaron. Entrambi hanno dato il massimo per evitare di essere a rischio di eliminazione. Isobel, in particolare, ha danzato sulle note della canzone Run the World (Girls) di Beyoncé. Energica come sempre, la ballerina ha portato a termine la sua esibizione con il solito carisma. Nessuno a casa si era accorto che purtroppo si era infortunata a un braccio mentre danzava. Dopo la performance, Maria De Filippi l'ha abbracciata e la ballerina, visibilmente provata, sembrava sul punto di piangere mentre si accarezzava il braccio.

Maria De Filippi consola la ballerina dopo l'infortunio

Maria De Filippi porta il ghiaccio a Isobel Kinnear dopo l’infortunio

Maria De Filippi, mentre Aaron portava a termine la sua performance, ha portato del ghiaccio a Isobel. Già le anticipazioni diffuse da SuperGuidaTv avevano svelato questo retroscena: "Isobel si è infortunata al braccio nella sfida per il ballottaggio ed è dovuta uscire dallo studio per andare dal fisioterapista. Tutti sono andati da lei e si sono preoccupati per la sua salute". In effetti, poco prima del verdetto che ha visto Isobel Kinnear salvarsi, Maria De Filippi ha fatto sapere che la ballerina aveva bisogno del fisioterapista per un controllo.