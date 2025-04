video suggerito

Ilary Blasi: "I miei figli Cristian e Chanel volevano partecipare a The Couple" Ilary Blasi intervistata da Le Iene ha parlato del nuovo reality che conduce, The Couple, rivelando che i suoi figli avrebbero voluto partecipare in coppia, come concorrenti. "Ma non si poteva", le parole della conduttrice prima del commento su Veronica Gentili che ha preso il suo posto alla conduzione dell'Isola dei Famosi.

A cura di Gaia Martino

Ilary Blasi in un'intervista a Le Iene ha parlato del suo nuovo reality, The Couple, partito lo scorso lunedì 7 aprile, in prima serata su Canale5. "Mi sono divertita" ha dichiarato commentando il suo debutto nel nuovo programma che segna anche il suo ritorno in tv. "Sono sempre contenta, non mi sono ancora pentita", le parole prima di rivelare che i suoi figli, Chanel e Cristian Totti, volevano candidarsi per partecipare.

Il ritorno in tv di Ilary Blasi con The Couple: "Non mi sono ancora pentita"

Ilary Blasi nell'intervista con Le Iene andata in onda nella puntata di ieri, martedì 8 aprile, ha commentato il suo ritorno in tv con The Couple: "Sono sempre contenta, mi sono divertita. Non mi sono ancora pentita. C'è un milione di euro (in palio, ndr), mi stanno chiamando tutti". Alla domanda su chi porterebbe con sé qualora dovesse partecipare come concorrente, ha risposto: "Mia figlia Chanel". Poi ha continuato: "La mia vita è un reality? Ci convivo da molto tempo, è diventato quasi normale. Paparazzi? Una volta mi chiusi nel portabagagli". Le Iene l'hanno stuzzicata chiedendole se fosse ancora "fanca**ista sul lavoro", allora lei ha risposto scherzando: "Lo sono nella vita. Lavoro due mesi l'anno, due mesi intensi però". La conduttrice ha poi raccontato che i suoi figli, Cristian e Chanel, le hanno chiesto di poter partecipare al reality: "I miei figli mi hanno chiesto di fare The Couple, ma non si può".

Su Veronica Gentili all'Isola: "Le Iene portano bene"

A Ilary Blasi è stato poi chiesto un commento sul passaggio di Veronica Gentili all'Isola dei Famosi, programma da lei condotto lo scorso anno. "Le Iene portano bene" ha dichiarato prima di telefonarla, su richiesta de Le Iene, per farle uno scherzo chiedendole una raccomandazione per la sua tata per la nuova edizione del reality che si svolge in Honduras.

