Ilaria Galassi e la frase velenosa su Stefania Orlando, Luca Calvani e Amanda Lecciso: “Il trio monnezza” Al Grande Fratello, Ilaria Galassi ha usato parole decisamente poco lusinghiere per descrivere alcuni suoi compagni di avventura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Una frase spiacevole pronunciata da Ilaria Galassi al Grande Fratello non è passata inosservata. La concorrente ha usato parole decisamente poco lusinghiere per descrivere tre dei suoi compagni di avventura: Stefania Orlando, Luca Calvani e Amanda Lecciso. Stasera in onda una nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Il conduttore le chiederà conto di quanto detto per permettere un chiarimento?

Grande Fratello, cosa ha detto Ilaria Galassi su Luca, Amanda e Stefania

Mentre nella casa del Grande Fratello si stava tenendo una festa, Eva Grimaldi si è avvicinata a Ilaria Galassi e le ha chiesto: "Chi manca?", riferendosi ai concorrenti non ancora presenti. L'ex ragazza di Non è la Rai si è guardata intorno e ha replicato: "Mancano Luca, Amanda, Stefania e basta". Poi, ha ripreso a ballare, ma qualche secondo più tardi ha esclamato: "Il trio monnezza". Eva Grimaldi si è subito dissociata: "No dai". La stessa Ilaria ha precisato di stare solo scherzando: "Dai sto scherzando. Scherzo, è uno scherzo". Shaila Gatta si è avvicinata a loro e ha chiesto di cosa stessero parlando. Eva Grimaldi ha tagliato corto: "Niente", invitando quindi Ilaria Galassi a non ripetere quanto detto.

Ilaria Galassi ancora nella casa dopo la lite furiosa con Helena Prestes

Ilaria Galassi è l'unica concorrente che è stata risparmiata dal televoto dopo gli episodi verbalmente e fisicamente violenti che hanno visto protagoniste l'ex ragazza di Non è la Rai, Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Come gli spettatori del Grande Fratello ricorderanno, Jessica ha deciso di abbandonare la casa, sottraendosi al provvedimento – la nomination d'ufficio – che la produzione aveva preso nei suoi confronti. Helena Prestes, invece, è stata eliminata dal televoto. Ilaria Galassi continua il suo percorso nel reality di Canale5.