Ilaria Clemente incinta e fuori dal GF: "Sarei uscita anche se mi avessero concesso di restare" Ilaria Clemente svela che avrebbe abbandonato la Casa del Grande Fratello anche nel caso in cui le regole imposte dalla produzione le avessero consentito di restare: "La gravidanza è un momento particolare anche per il papà".

A cura di Stefania Rocco

Ilaria Clemente svela che avrebbe abbandonato la Casa del Grande Fratello anche nel caos caso in cui le regole imposte dalla produzione del reality condotto da Alfonso Signorini le avessero concesso la possibilità di rimanere. Rispondendo alla domanda di una follower su Instagram è stata la stessa Ilaria a rivelare il desiderio di lasciare il gioco una volta scoperto di essere incinta. Proprio la gravidanza ha riscritto la sua avventura nella Casa, spingendola ad abbandonare a poche settimane dal momento in cui aveva varcato in ingresso la porta rossa.

Perché Ilaria Clemente non ha voluto vivere la gravidanza al Grande Fratello

“Se mi avessero concesso di rimanere non sarei comunque rimasta. La gravidanza è un momento particolare anche per il papà, quindi è giusto trascorrere questi mesi anche insieme a lui, vivere questo percorso insieme credo che sia importantissimo e fondamentale. Quindi sono contenta di farlo insieme a Daniele, fuori dalla Casa, a casa nostra”, ha svelato la donna, rispondendo alla curiosità di una follower che le aveva chiesto quale sarebbe stata la sua scelta se non fossero state le regole del programma a decidere per lei.

Ilaria Clemente ha scoperto la gravidanza nella Casa del GF

Ilaria ha scoperto di essere incinta a poche settimane dal suo ingresso nella Casa del GF. Dopo essersi sottoposta a un test di gravidanza chiesto dopo avere riscontrato un ritardo di diversi giorni, la giovane ha appreso di essere in dolce attesa e ha velocemente abbandonato la Casa per tornare alla sua vita quotidiana e ai suoi affetti. A qualche giorno di distanza dalla sua uscita inaspettata, Ilaria ha ottenuto la possibilità di rientrare nella Casa nel corso di una diretta condotta da Signorini e illuminare il pubblico e i suoi ex coinquilini rispetto ai motivi che l’avevano costretta a uscire. “Sono incinta”, aveva spiegato raggiante, felice che fosse stata una ragione del genere a spingerla ad abbandonare il gioco.