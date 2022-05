Il tenero gesto di Carola Puddu per Luigi Strangis dopo la vittoria ad Amici 21 Carola Puddu dedica una IG story a Luigi Strangis dopo la finale di Amici 21: ha ricordato il momento in cui si abbracciarono prima della sua eliminazione, lei gli sussurrò: “Vinci”.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera la finale di Amici di Maria De Filippi ha visto il trionfo di Luigi Strangis, il cantante del team di Rudy Zerbi che sin da subito ha conquistato i giudici e il pubblico. Durante il suo lungo percorso Luigi si è reso protagonista di un rapporto di amicizia fatto di alti e bassi con Alex, ed uno che poi è proseguito in due direzioni diverse con Carola Puddu. La ballerina la sera della sua eliminazione decise di dichiararsi, confessando di essersi innamorata. "Un amore vero e incondizionato significa esserci, anche se lui mi disse "non sento niente per te"" spiegò una volta fuori dal talent. Oggi è felice per il suo ex compagno d'avventura di Amici e ha voluto dedicargli un tenero messaggio sui social.

Il messaggio di Carola per Luigi

Carola Puddu dopo la finale di Amici 21 ha dedicato un Instagram story al vincitore, Luigi Strangis. Prima di abbandonare il talent show la ballerina di Alessandra Celentano si strinse attorno al suo compagno d'avventura e gli sussurrò all'orecchio: "Vinci". Tra le sue story nelle ultime ore ha voluto condividere quel preciso istante.

La profonda amicizia tra Carola e Luigi ad Amici

Durante il lungo percorso ad Amici Luigi Strangis e Carola Puddu hanno stretto un profondo rapporto di amicizia. La ballerina ha aspettato la sua eliminazione per dichiararsi: prima di abbandonare per sempre la casetta gli confessò di essersi innamorata. Dopo Amici, a Verissimo, entrò nel dettaglio rivelando ai telespettatori i suoi sentimenti:

Credo che l'amore, in questa circostanza, non debba per forza essere una storia d'amore. Certi legami non hanno bisogno di trasformarsi in una storia d'amore romantica. L'amore vero e incondizionato significa esserci per questa persona, anche quando lui mi disse "Io non sento niente per te", è comunque sempre rimasto. Non abbiamo mai smesso di volerci bene, lui è stato il mio punto di riferimento.

Quando a poche settimane dalla finale i due si sono sentiti al telefono grazie a Maria De Filippi, Luigi ha confessato di sentire la mancanza della sua amica: "Ti dico la verità, si sente che manca qualcosa qui". Terminato il talent, potranno finalmente riabbracciarsi.