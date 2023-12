Il Grande Fratello invade Ciao Darwin, Bonolis ironico: “Dove va in onda ‘sta monnezza?” La seconda puntata di Ciao Darwin si apre con una gag ironica di Luca Laurenti, che si presenta in un finto confessionale del GF e il conduttore ironizza su uno dei programmi di punta di Canale 5.

A cura di Andrea Parrella

Si apre con una parodia del Grande Fratello la seconda puntata di Ciao Darwin. Protagonista è Luca Laurenti, che si presenta in scena subito dopo la presentazione della madre natura di questa sera. La spalla di Paolo Bonolis si è presentato in studio con in spalla un costume che di fatto riproduceva il confessionale del reality: "So che alle donne piacciono quelli che fanno i reality, quindi mi sono vestito da reality. Sono ripreso costantemente, h24, da solo. Ora siamo in diretta".

La gag di Bonolis e Laurenti

Bonolis, con il solito approccio di scherno che adotta nelle gag con Luca Laurenti, ha chiesto: "Dove va in onda sta monnezza che sta facendo?". Ogni riferimento a programmi in onda sulle reti Mediaset realmente esistenti è puramente casuale, ma chissà che questa ironia non faccia storcere il naso ai piani alti di Cologno Monzese. Inoltre non c'è dubbio che qualche malizioso avrà notato come il reality show, se pure in modo laterale, continui a stuzzicare Paolo Bonolis, che negli anni scorsi ha dovuto avere a che fare con il programma volente o nolente, vista la partecipazione dell'ex moglie Sonia Bruganelli. Quest'ultima, infatti, aveva preso parte alle due scorse edizioni del reality show condotto da Alfonso Signorini in qualità di opinionista, ruolo ceduto quest'anno a Cesara Buonamici.

L'ironia sulla censura al GF

Laurenti e Bonolis hanno scherzato anche su un altro dettaglio relativo al Grande Fratello, ovvero il clima di censura che vige nel programma. Descrivendo la sua edizione parallela del reality, Laurenti ha infatti elencato le parole che non si sarebbero potute pronunciare, pena la squalifica. Esattamente come è spesso accaduto negli ultimi anni al Grande Fratello Vip, dove tra imprecazioni varie, bestemmie e parole fuori luogo, sono stati molti i concorrenti esclusi dal programma per la loro incontinenza verbale.