Il figlio di Pippo Baudo spiazza Caterina Balivo: “Beppe Convertini ha fatto una cosa bruttissima fuori onda”

Caterina Balivo sta seguendo da vicino il Festival di Sanremo 2026 con il programma La volta buona. Nella puntata trasmessa oggi, giovedì 26 febbraio, c'è stato uno scontro imprevisto. Alex Baudo, figlio del conduttore Pippo Baudo, ha dichiarato che Beppe Convertini – che fino a poco prima era seduto accanto a lui – lo avrebbe criticato per un gesto che Baudo ha fatto nei confronti di Fausto Leali. Ma andiamo con ordine.

Alex Baudo ha chiesto a Beppe Convertini di cedergli il suo posto sul divano de La volta buona per poter cantare a Fausto Leali una canzone. Convertini, poi, è andato via e poco dopo, il figlio di Pippo, ha raccontato un dettaglio che agli spettatori era sfuggito. Quando Caterina Balivo gli ha chiesto di commentare l'usanza tutta italiana di criticare sempre e comunque, l'uomo ha replicato: "Purtroppo sì, c'è questa cosa che bisogna attaccare". Poi, ha spiazzato la conduttrice:

Ora, non volevo fare una cosa contro Fausto perché ho immenso rispetto. Però questo signore vicino a me, di cui non so manco il nome, mi ha criticato perché ho fatto questo gesto. Quale signore? Quello che c'era prima.

Tommaso Zorzi, allora, ha spiegato a Caterina Balivo che Baudo stava parlando di Beppe Convertini. Caterina Balivo ha provato a capire cosa fosse successo. L'uomo ha spiegato che il conduttore lo avrebbe criticato per avere cantato la canzone a Fausto Leali. Balivo gli ha chiesto: "Ma quando ti ha criticato? Eravamo tutti qui". Alex Baudo ha fatto sapere che era successo in un fuorionda. Tommaso Zorzi ha aggiunto: "Ha fatto un commentino". Baudo ha continuato: "È una cosa bruttissima, che non mi è mai successa da nessuna parte". Balivo ha detto di non essersi accorta di nulla, ha rimarcato come Convertini sia di solito una persona garbata e li ha invitati ad avere un chiarimento.