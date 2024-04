video suggerito

“Il fascismo non è stato cristiano, ora mi sono scocciata”: lo sfogo in diretta di Serena Bortone Nella puntata di sabato 27 aprile della trasmissione Chesarà, le dichiarazioni di Massimo Magliaro sull’origine cristiana del fascismo irritano Serena Bortone. La conduttrice interviene in diretta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È passata una settimana da quando Serena Bortone annunciava lo stop all'intervento di Antonio Scurati dal suo programma. Negli studi di Chesarà, però, l'eco della vicenda e i commenti intorno alle celebrazioni del 25 aprile continuano a far discutere e a scaldare gli animi. Nella puntata di sabato 27 aprile, Massimo Magliaro, ex vicedirettore del Tg1, e lo scrittore Nicola Lagioia si sono resi protagonisti di uno scontro verbale che ha provocato una forte reazione nella conduttrice.

"Possiamo dire che sono idee di merda?"

Ospite nella trasmissione DiMartedì, Massimo Magliaro, rispondendo all'attore Ascanio Celestini, dichiarava: "Sì sono fascista, chiama i carabinieri?". Affermazioni che avevano suscitato polemiche e su cui Magliaro viene incalzato anche nel programma di Bortone. Lo scrittore Nicola Lagioia commenta: "Sono le idee che si contestano, non le persone. Non è un reato dirsi fascisti, e neanche dirsi nazisti. Ma possiamo dire che sono idee di merda?". Magliaro ribatte: "Sì, ma io sono ferocemente non nazista e anti-nazista. Il fascismo è una cosa, il nazismo è un'altra cosa, non c'entrano assolutamente nulla. Il fascismo ha origini cristiane, il nazismo è pagano. Sono due cose totalmente diverse. La incultura politica le ha fatte diventare uguali, ma sono profondamente diverse".

"Mi sto scocciando. Allora il delitto Matteotti è cristiano?"

A far spazientire Simona Bortone è l'accostamento tra il fascismo e la fede cristiana. "Scusatemi, ma adesso mi sto scocciando! Allora il delitto Matteotti è cristiano? Siccome io sono cattolica, dire che il fascismo è cristiano vuole mettere dentro l'assioma che il delitto di Matteotti sia cristiano" interviene la conduttrice. Mentre nello studio le voci si sovrappongono, Bortone continua: "Non arrivo nemmeno alle leggi razziali perché è facile criticare quelle. Facile per modo di dire, visto che è stata un'aberrazione assoluta. Però dobbiamo dire che l'inizio del fascismo si fonda sul delitto Matteotti. E il delitto Matteotti non potete dirmi che è qualcosa di cristiano".