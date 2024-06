Il Cdr di RaiNews24 contro il direttore Petrecca: “Uso vergognoso del servizio pubblico”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Il sindacato dei giornalisti della testata RaiNews24 si è scagliato contro il direttore Paolo Petrecca per aver mandato in onda "l'ennesima puntata del nuovo format firmato Giorgia Meloni" a pochi giorni dalle elezioni europee. Si voterà sabato 8 e domenica 9 giugno per eleggere i 76 europarlamentari italiani al Parlamento Europeo e il Cdr di RaiNews24 e l'esecutivo UsigRai con un comunicato ha denunciato la decisione di trasmettere 47 minuti di dichiarazioni di Giorgia Meloni e di Edi Rama condite "con i soliti attacchi alla libera informazione". Accusano il direttore di aver trasformato RaiNews24 nel "canale ufficiale di Palazzo Chigi e della Presidente del Consiglio" e di fare un uso "vergognoso del servizio pubblico".

Il comunicato del sindacato contro il direttore di RaiNews24

L'esecutivo Usigrai e il Cdr di RaiNews24 si sono scagliati contro il direttore Paolo Petrecca. La denuncia è nata dopo la scelta di trasmettere sul primo canale all news italiano a diffusione nazionale 47 minuti di dichiarazioni di Giorgia Meloni e Edi Rama a pochi giorni dalle elezioni europee. Questo il comunicato del sindacato dei giornalisti della testata RaiNews24:

A meno di 3 giorni dalle elezioni europee, Rainews24 manda in onda l'ennesima puntata del nuovo format "conferenza stampa senza domande o quasi", firmato Giorgia Meloni. Grazie al direttore Paolo Petrecca, Rainews24 è diventato il canale ufficiale di Palazzo Chigi e della Presidente del Consiglio, candidata alle europee. Questa volta Petrecca ha deciso di trasmettere 47 minuti di dichiarazioni di Meloni e di Edi Rama, intervallati solo da due domande e conditi con i soliti attacchi alla libera informazione. Non sappiamo se si tratti di un record ma, nonostante questo, continueremo a denunciare questo uso vergognoso del servizio pubblico.