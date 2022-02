I giudici de il Cantante Mascherato leggono le ipotesi sul gobbo? Milly Carlucci spegne la polemica Prime polemiche all’esordio della terza edizione del Cantante Mascherato. Dopo un’immagine diffusa sui social, si è pensato che le ipotesi dei giudici dello show fossero suggerite dagli autori, ma Milly Carlucci spiega come stanno le cose.

A cura di Ilaria Costabile

La prima puntata del Cantante Mascherato su Rai1 inizia già a macinare polemiche ancor prima di arrivare alla fine della trasmissione. Sui social, infatti, ha iniziato a circolare un'immagine che ritrae il gobbo presente nello studio di Rai1 in cui si svolge lo show che riportava scritte le ipotesi che in quel momento erano state comunicate dai giudici. A qualcuno, quindi, è sorto il dubbio che le scelte dei quattro giurati fossero pilotate. Immediatamente Milly Carlucci è intervenuta per spegnere la polemica sul nascere.

I dubbi sulle ipotesi dei giudici

I primi dubbi sono emersi dopo l'esibizione di una delle nuove maschere, ovvero quella della Lumaca che, al suo interno, dovrebbe ospitare ben due personaggi. Tra i tanti nomi che sono stati fatti dopo la performance, da Lino Banfi e sua figlia Rosanna proposti da Arisa, ai Jalisse ipotizzati da Sara Di Vaira, è emersa anche l'ipotesi di Francesco Facchinetti che ha dichiarato: "So che la Rai con i suoi mezzi potentissimi ci è riuscita, dentro quella maschera ci sono Eros Ramazzotti e sua figlia Aurora". E sono proprio questi due i nomi che compaiono sul gobbo nell'immagine che è stata diffusa su Twitter.

Il chiarimento di Milly Carlucci

Poco dopo la pubblicità, però, interviene immediatamente Milly Carlucci a fornire delle spiegazioni dopo essere venuta a conoscenza del fatto che sui social si stavano chiedendo se, effettivamente, i giudici leggessero il gobbo prima di esporre le loro teorie. La conduttrice, quindi, ha dichiarato:

