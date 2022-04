I Cugini di Campagna ritirano diffida contro Mediaset, Silvano: “Mai bestemmiato, ecco cosa ho detto” Ivano Michetti, a nome di tutti i Cugini di Campagna, ha ritirato la diffida contro Mediaset. Intanto Silvano, rientrato in Italia: “Accetto la squalifica però non ho mai bestemmiato”. Ecco cosa avrebbe detto.

Ivano Michetti fa sapere attraverso le pagine di Nuovo Tv, a nome di tutti i Cugini di Campagna, che la diffida contro Mediaset è stata ritirata. La reazione legale è avvenuta nelle scorse settimane a seguito della squalifica del fratello Silvano all’Isola dei Famosi 2022 poche ore dopo aver messo piede in Honduras, a causa di quella che è stata ritenuta una bestemmia, con tanto di video a testimonianza, diventato virale sui social.

Silvano Michetti: "Accetto la squalifica ma non ho bestemmiato"

Appena la squalifica è stata resa ufficiale e Silvano è stato portato via dalla Playa, Ivano Michetti in Italia ha iniziato a tuonare contro Mediaset, ritenendo eccessiva la misura applicata in assenza, a dire dell'intero gruppo musicale, di una reale bestemmia. Versione avallata anche da Silvano appena rientrato in Italia: “Accetto la squalifica però non ho mai bestemmiato”. “Abbiamo lasciato stare”, ha dichiarato Ivano al settimanale di Riccardo Signoretti, probabilmente per preservare l'ottimo rapporto che hanno sempre intrattenuto con l'azienda di Cologno Monzese. E, non da meno, forse anche per garantire un percorso lineare a Nick Luciani, l’altro componente del gruppo che è ancora in gioco dopo aver dovuto rinunciare alla coppia appena sbarcato.

Cosa avrebbe detto Silvano Michetti

Silvano Michetti ha inoltre precisato di essere "un 75enne con 50 anni di carriera alle spalle" e di essere molto religioso, quindi non sarebbe mai riuscito a pronunciare quella blasfemia, bensì un timido “Santo Dio!”, con quel filo di voce rimasta dopo il tuffo e la nuotata fino a riva, dove ad attenderlo c'era Alvin. “È veramente assurdo quello che mi è successo”, ha ribadito l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, soprattutto perché era stato più volte precisato quanto tenesse a questa esperienza, per la quale si era preparato con costanza e dedizione per diversi mesi.