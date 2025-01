video suggerito

I concorrenti del Grande Fratello hanno violato il regolamento: scatta il provvedimento, il comunicato ufficiale “Ripetute violazioni del regolamento” hanno fatto scattare il provvedimento del Grande Fratello nei confronti dei concorrenti. Un’altra tegola si abbatte sulla casa delle polemiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un'altra tegola si è abbattuta sul cast del Grande Fratello. Con un comunicato ufficiale, la produzione ha fatto sapere ai concorrenti di non avere più intenzione di tollerare le loro violazioni del regolamento. Per questo il budget è stato decurtato del 30%. I concorrenti non sanno ancora che ad attenderli, nella puntata del reality condotto da Alfonso Signorini in onda mercoledì 8 gennaio, ci saranno altri provvedimenti.

Grande Fratello, i concorrenti hanno violato il regolamento

Luca Calvani e Amanda Lecciso hanno letto il comunicato ufficiale del Grande Fratello: "Inquilini, a causa delle ripetute violazioni del regolamento – divieto di togliersi il microfono e toccare le telecamere – il budget per la vostra spesa settimanale subisce una decurtazione del 30%. Avete a disposizione 280 euro". Dunque, i concorrenti avrebbero violato il regolamento togliendosi il microfono e manipolando la direzione in cui puntano le telecamere. Luca ha manifestato il suo disappunto:

A parte il rammarico, ovvio, perché a causa di alcuni, pagano tutti, questo è l'ultimo avvertimento perché si passa al 50%, al 70%, si finisce veramente a mangiare riso e acqua. […] Per rispetto per chi lavora e deve stare lì a sbobinare cose incomprensibili perché il microfono è stato tolto…questa roba qui deve finire. Prendetevi la responsabilità.

Luca Calvani ritiene che Jessica Morlacchi sia tra i responsabili

Jessica Morlacchi ha lanciato una frecciatina a Luca Calvani: "Allora facciamo che chi deve parlare senza microfono lo fa solamente sotto le coperte come facciamo tutti. Senza puntare troppo il dito". L'attore l'ha accusata di avere la coda di paglia: "Non stiamo puntando il dito, chi si sente chiamato in causa forse ha la coda di paglia. Fai benissimo a fare una domanda Jessica. Chi ha la coda di paglia alza il dito e fa una domanda". E ha concluso:

Leggi anche Concorrenti del Grande Fratello in rivolta, pronti a lasciare la casa se Helena Prestes non sarà squalificata

Ora il budget lo taglieranno a tutti. Ma senza fare troppe allusioni, c'è chi pensa qua dentro di fare un po' come gli pare. Ognuno di noi avrà un'idea di chi siano queste persone e sa a chi dirigere il rancore per questo taglio (del budget, ndr). Sicuramente c'è chi l'ha fatto di più e chi l'ha fatto di meno. D'ora in poi righiamo dritto e stiamo più attenti, prendendoci la responsabilità di quello che viene e dei tagli che vengono fatti.