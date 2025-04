video suggerito

Giovanni spiazza Luana a Uomini e Donne: "Ho raggiunto l'obiettivo e mi è calato il desiderio" La puntata di Uomini e Donne andata in onda martedì 22 aprile ha visto protagonisti Giovanni e Luana in un confronto che ha lasciato tutti senza parole: "Ho raggiunto l'obiettivo e mi è calato il desiderio", ammette lui, "ho questo difetto e non ci posso fare niente".

Purtroppo tengo ‘o difetto, che aggia fa? Parole e musica di Giovanni. Prosegue la tormentatissima conoscenza con la single Luana, le cui braccia sono ormai scese sotto il livello del mare per l'atteggiamento del suo cavaliere: "Ma quale difetto, tu hai bisogno di una controllata psicologica!". Insomma, Giovanni è il classico che parte in quarta con una ragazza e poi rallenta. Nella puntata di Uomini e Donne di martedì 22 aprile c'è stata quindi altra carne sul fuoco per questa coppia. Luana è amareggiatissima, perché si rende conto di essere stata sfruttata: "È stato un teatrino inutile. Sembra quasi che io sono quella che ti ho inviata in un albergo. Potevamo vederci anche nell'atrio per parlare, perché nella videochiamata mi sembravi anche…io preferisco il chiarimento al messaggino".

La confessione di Giovanni e la reazione di Gianni Sperti

"Ci sono state cose bellissime, messaggi profondi che io ho apprezzato", ha esordito Giovanni parlando del suo rapporto con Luana. "Ho pensato che forse stia rinunciando a una persona che potrebbe fare al caso mio". Poi è arrivata la dichiarazione che ha gelato lo studio: "Sono molto complicato. Di carattere, dò il massimo. Raggiunto l'obiettivo, cala il mio desiderio". Parole che hanno scatenato la reazione immediata di Gianni Sperti: "È terribile sentire dire a un uomo una volta raggiunto l'obiettivo, mi cala il desiderio".

Lo sconcerto di Luana

"Io non so cosa vuoi da me, sto impazzendo. Cosa vuoi dire? Hai detto: ho fatto una cazzata mi manchi, però voglio riflettere su di noi", ha replicato visibilmente scossa Luana. "E io ti ho detto prenditi il tempo che vuoi, hai iniziato tu a scrivere. Se tu decidi di chiudere qui, non mi devi proprio scrivere". La dama non ha nascosto il suo disappunto:

Ma io non riesco a reagire perché sono scioccata dal suo comportamento. Mi scrive che mi dice vieni a Napoli che possiamo vederci, vengo qua e mi parla così. Io sto scioccata. Non è sincero.

I precedenti matrimoni e la chiusura

Giovanni ha tentato di giustificarsi facendo riferimento alle sue esperienze matrimoniali pregresse: "È probabile che certe esperienze ti possono segnare, ma è probabile che se trovo una donna giusta mi può cambiare". Una spiegazione che non ha convinto Luana: "Ma tu non la trovi, hai bisogno di una seduta psicologica. Tu mi mandi dei messaggi, poi vieni qua e dici queste cose, io non lo so. Penso che tu sia falso. Posso mostrare il telefono per vedere i messaggi che mi mandi, così vediamo chi sei tu e chi sono io. Sei tu ad avermi chiamato, ad avermi detto che hai fatto una cazzata".

L'intervento di Tina Cipollari

La situazione si è ulteriormente complicata quando Giovanni ha ammesso: "Sono indeciso", scatenando la definitiva reazione di Luana: "Ma io adesso voglio chiudere con te. Hai fatto un'altra figura. Stai facendo solo figure di merda. Tu non mi dovevi proprio mandare il messaggio e non dovevi dire ‘mi manchi'. È grave il tuo comportamento". Rivolgendosi poi allo studio, Luana ha chiesto conferma: "Ma scusate, questo che mi chiama e dice ‘mi manchi', ma sono pazza io o lui?". Tina Cipollari non ha perso l'occasione per dire la sua: "Sei già stata ingenua tu, ma poi ‘mi manchi' che è? Mica è una promessa d'amore?", commentando così l'ennesimo colpo di scena nel trono over di Uomini e Donne. POi colpisce: "Fatemi sapere quando Giovanni ha finito perché è andato proprio oltre". Sabrina interviene: "È obiettivo di Giovanni uscire con le donne e poi screditarle. Hai illuso Luana perché lei ci ha messo il cuore".