“I miei figli sono la priorità”: Giovanni chiude con Luana a Uomini e Donne, ma lei non ci sta: “È solo una scusa”

Il trono over di Uomini e Donne regala l'ennesimo colpo di scena. Nella puntata di giovedì 17 aprile, Giovanni e Luana sono stati protagonisti di un acceso confronto che ha messo fine alla loro breve frequentazione durata appena due settimane. Una chiusura che ha scatenato forti reazioni in studio, con accuse incrociate e l'intervento di Alessio, ex corteggiatore della dama.

Lo scontro tra Giovanni e Luana

Come spiegato da Maria De Filippi, Giovanni e Luana si frequentavano da un paio di settimane. "Il 23 ci siamo visti la prima volta quando mi ha fatto la sorpresa in hotel", ha confermato Luana, visibilmente delusa dalla piega presa dalla situazione. "Siamo arrivati da Napoli a qua e sembrava tutto apposto, ora che cosa hai da dirmi?", ha chiesto con tono di sfida al cavaliere. Giovanni ha iniziato il suo intervento con una lunga premessa sulla sua situazione familiare: "Ho quattro figli, di cui uno di 20 anni e non è un problema perché è la mia spalla destra. Poi ho un maschietto di 6, una femminuccia di 4 e un maschietto di 1. Io, a settimane alterne, ho sia i due di 6 e 4 e quello di 1". Il cavaliere ha descritto con enfasi le difficoltà della sua condizione: "Sono spesso solo con tutti e tre e non è semplice. Li porto in giro, esco con la macchina, vado di qua e di là. Non è facile, è durissima. Sfido chiunque".

Il motivo della rottura: l'ansia e i messaggi

Per complicare ulteriormente il quadro, Giovanni ha rivelato: "I miei quattro figli li ho fatti con tre donne diverse, non con la stessa mamma. È abbastanza complessa la cosa". Entrando nel vivo della questione, Giovanni ha spiegato: "Sono rimasto male perché ho preso i bimbi venerdì pomeriggio e mi sono assentato completamente. Non le ho dato retta. Purtroppo, con me stanno ogni 10-15 giorni e la mia priorità, in quei 2-3 giorni sono loro". Il punto di rottura sarebbe stato un messaggio inviato da Luana:

Mi hai mandato dei messaggi, uno dei quali mi ha fatto rimanere male. Hai utilizzato termini forti. A me questa cosa mi ha fatto riflettere e fare un passo indietro. Non voglio portare la conoscenza avanti perché so con questa situazione che c'è stata che non sarei me stesso nelle prossime settimane. Onde evitare di proseguire e interrompere, io non vorrei continuare più la conoscenza.

La replica di Luana: "È solo una scusa"

La dama non ha accettato passivamente la decisione, accusando Giovanni di nascondersi dietro la situazione familiare:

Secondo me è solo una grande scusa. Ci siamo sentiti tutti i giorni, o mi videochiama o mi manda messaggi. Ieri mi ha chiamato di meno e io ho sentito di dirglielo.Anche io sono mamma, capisco bene l'impegno che hai. Non ho mai avuto l'impegno di una persona che ha tre figli e li cresce da solo. Dovresti anche darmi del tempo. Secondo me, stai usando una scusa. Che vai coi piedi di piombo, secondo me vuoi fare un'altra conoscenza.

Giovanni ha alzato i toni accusando Luana di mettergli ansia: "Io quando sto coi bambini ho bisogno di una donna accanto coi figli in modo che possa comprendermi. Mi hai messo ansia con i messaggi, sei una donna di 38 anni, adulta, hai pure un bimbo. Non mi devi mettere ansia, perchè se con tre figli, poi devo pensare pure a te, mi fai trasferire ansia". La risposta di Luana è stata immediata: "Eri un po' freddo nella videochiamata, non c'è bisogno di fare sceneggiate". "Io vorrei vedere a te con tre bambini. Per me, la priorità sono loro," ha ribattuto Giovanni, al che Luana ha replicato con fermezza: "Ma questo per ogni genitore".

L'intervento di Agnese e lo scontro con Alessio

Agnese è intervenuta prendendo le difese di Luana: "Ho visto Luana sofferente e in ansia all'idea di non vederti qui nel parterre. Ho visto una donna che cercava conforto e aveva forse la speranza di uscire insieme o comunque di stare insieme. Ho visto una totale purezza e sincerità. Secondo me è una scusa, non hai il coraggio di dire che questa donna non ti piace abbastanza." Ma il momento più acceso è arrivato con l'intervento di Alessio, ex corteggiatore di Luana, che ha lanciato pesanti accuse:

Ho vinto un dollaro. Ho scommesso che questa cosa sarebbe successa nel giro di qualche settimana. Sono falsi tutti e due. Vi siete messi d'accordo tutti e due. La sua dedizione è ammirevole per i figli, l'unica cosa, ma Luana in dieci giorni è passata a dire che piangeva per me e poi si è buttata tra le braccia di uno che hai sempre denigrato. Ne hai detto peste e corna di lui. Sei falsa.

Il finale infuocato

Alla fine Giovanni ha confermato la sua decisione di chiudere la conoscenza, provocando l'ulteriore reazione di Luana: "Perché deve farsi qualche storia con qualcun altro". Il programma si è concluso con un durissimo faccia a faccia tra Giovanni e Alessio, con il primo che ha attaccato: "Stai parlando ancora? Tu capisci di figli? Tu sai fare lo zitellone nei locali la sera, a cinquant'anni. Sai fare lo scapolone nei locali e basta. E ti permetti pure di parlare?".