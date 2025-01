video suggerito

Helena Prestes vuole andare via dal GF dopo la lite con Jessica Morlacchi: "Sto impazzendo" Dopo lo scontro verbale e quasi fisico con Morlacchi, Helena mostra a Javier tutta la sua frustrazione: "Io non ce la faccio più. No, non va bene, non posso stare qua, devo andare, davvero sto impazzendo".

A cura di Andrea Parrella

Helena Prestes vorrebbe abbandonare la casa del Grande Fratello dopo la pesante lite con Jessica Morlacchi. “Io non ce la faccio più. No, non va bene, non posso stare qua, devo andare, davvero sto impazzendo“. Queste le parole da lei rivolte a Javier dopo lo scontro, durante il quale Prestes, dopo la provocazione di Morlacchi, è arrivata a lanciarle contro acqua bollente, per fortuna senza colpirla.

Helena incontra la psicologa

Dopo il momento critico Prestes è stata richiamata in confessionale e gli autori l’hanno separata dal resto del gruppo, mandandola nella “suite” insieme al pallavolista Javier Martinez. Dopo poche ore passate in camera con Javier, Helena ha espresso la volontà di uscire dal gioco, mostrando di aver raggiunto un livello di tensione insopportabile.

Dopo la permanenza in camera con lei, Javier poco è uscito dalla camera della suite e parlando con altri gieffini ha detto: “Diciamo che è una sorveglianza proprio fisica. Però a una certa stavo lì e lei voleva andar via e io le ho detto di aspettare“. Nella notte Helena e Javier sono anche stati nel ‘confessionale 2’ a parlare con la psicologa.

Il comunicato dello staff della modella

Nelle ore successive ai fatti, è arrivato anche un comunicato da parte dello staff di Helena, in cui si chiedono provvedimenti nei confronti di Morlacchi, che avrebbe usato nei confronti di Prestes presunte frasi razziste e classiste di Jessica Morlacchi. Questo il comunicato

“Si sta assistendo con preoccupazione è tristezza ad una serie di attacchi ingiustificati rivolti alla concorrente Helena. Tali spezzanti ed arroganti atteggiamenti non possono essere più tollerati anche in ragione del fatto che espressioni del tipo: “non sai manco com’è fatto il pane”, “torna da dove sei venuta”. “Quella è abituata così…nella giungla”, “non parlare di cose profonde, ma balla la samba” oltre ad essere ingiustificatamente denigratorie, risultano essere profondamente razziste o, quantomeno, classiste e ci si augura ben lontane dal buon nome della produzione e/o della rete che mette in onda la trasmissione. Si chiede pertanto di voler valutare, con attenzione le ingiurie ed i toni sprezzanti rivolti alla concorrente Helena al fine di assumere tutti i provvedimenti che saranno ritenuti opportuni a tutela di quest’ultima nonché a tutela del pubblico televisivo. Questo è l’augurio del team di Helena“.