video suggerito

“Helena Prestes torna al GF come ospite per alzare gli ascolti”, l’indiscrezione dopo l’uscita dal reality Stando ad alcune indiscrezioni, Helena Prestes tornerà al Grande Fratello come ospite per alcuni giorni. La concorrente era stata eliminata il 13 gennaio dopo aver perso al televoto. I fan da tempo chiedevano a gran voce il suo ritorno, lanciando addirittura delle petizioni sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

51 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'avventura di Helena Prestes al Grande Fratello potrebbe non essere ancora finita. Dopo l'eliminazione nella puntata del 13 gennaio e il presunto scandalo del televoto truccato, la concorrente era tornata in casa per confrontarsi con Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato, visti i precedenti con entrambi. Stando a un'indiscrezione diffusa da Agent Beast su X, la modella potrebbe varcare ancora la porta rossa di Cinecittà in qualità di ospite, proprio come speravano e chiedevano i suoi fan.

"Helena Prestes rientrerà come ospite", l'indiscrezione dopo l'eliminazione

Stando all'indiscrezione lanciata da Agent Beast sui social, il ritorno di Helena Prestes al Grande Fratello sarebbe già "in fase di produzione con dettagli finali in via di definizione". La modella brasiliana potrebbe quindi rientrare nella Casa del GF non come concorrente ma in qualità di ospite per qualche giorno. "Helena è stata informata del ruolo, ha ricevuto la conferma ufficiale del rientro il 16 gennaio", si legge su X. Un ritorno che i fan attendono dal momento della sua eliminazione e che servirebbe per "incrementare gli ascolti e creare un momento di suspence". Da quando è uscita infatti le dinamiche sarebbero diminuite e gli ascolti sarebbero calati.

L'eliminazione di Helena e la richiesta dei fan

Helena Prestes era stata eliminata dal GF lo scorso 13 gennaio, perdendo al televoto finale contro Shaila Gatta. Un televoto che su X in molti pensavano fosse truccato dopo la diffusione di una foto in cui si leggeva ‘chi vuoi salvare?' e non ‘chi vuoi eliminare?', con tanto di percentuali e nomi dei concorrenti. Fanpage.it, da fonti vicine al reality, ha appreso però che si è trattato solamente di un errore.

Accertata la regolarità del televoto, i fan della modella hanno iniziato a chiederne a gran voce il ritorno in Casa, tanto da lanciare persino una petizione per averla come ospite. "Crediamo fermamente che la sua presenza nel programma sia di grande impatto e arricchimento per tutti. Pur rispettando il giudizio del pubblico, molti telespettatori da tutto il mondo non hanno avuto possibilità di esprimere il loro voto e il loro appoggio", avevano spiegato alcuni di loro in una lettera giunta a Fanpage.