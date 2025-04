Helena Prestes: “Mia madre è sparita da quando ho smesso di mandarle soldi. Javier è il mio sorriso quotidiano”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di Verissimo di domenica 6 aprile, ospite del salotto di Silvia Toffanin è stata Helena Prestes, una delle grandi protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello. La modella ha raccontato alcuni momenti difficili della sua vita e anche del suo amore con Javier Martinez, nato nella casa più spiata d'Italia.

La mancata vittoria al GF e il rapporto difficile con i genitori

Ad un passo dalla vittoria del Grande Fratello, Helena Prestes ha visto il suo sogno infrangersi: "Ci ho sperato, pensavo a mio nipote, avrei voluto". Al reality ha trionfato Jessica Morlacchi, con la quale c'erano stati trascorsi piuttosto burrascosi: "Sì, ma l'abbiamo superato", dice la modella che è ancora un po' frastornata dal ritorno alla normalità. Nel salotto di Silvia Toffanin, Helena racconta la sua adolescenza difficile in Brasile:

Vivevamo proprio di fronte alle Favelas. Il lavoro era una soluzione per ottenere le cose, stare bene, aiutare la mamma. Ho iniziato come giocatrice di basket, poi facendo la modella guadagnavo di più. Papà era molto violento, aveva problemi con l’alcol, lui con noi non era violento, ma aggressivo con le parole.

In merito al comportamento di suo padre, però, la modella ammette che non è mai riuscita a riconciliarsi con lui: "Cerco di perdonare, pensare al futuro, ognuno ha la sua storia, il suo perché, lui cercava di parlare con me, ma io lo allontanavo". Se con il padre il rapporto non è stato idilliaco, anche con la madre non è riuscita a mantenere un legame stabile, fatto di alti e bassi, e anche di distacchi che poi sono stati definitivi:

Non mi era piaciuto come si era comportata con mia sorella, diceva che non poteva avere una sua vita perché aveva un bambino piccolo. L'aveva cacciata di casa. Da tre anni non la sento, forse due anni fa, da quando il mio ex fidanzato mi aveva chiesto una famiglia, io ho smesso di mandare soldi a mia madre e lei ha smesso di parlare con me, è sparita. So dov’è non mi risponde, anche quando lui mi ha lasciato io l’ho chiamata, ma lei non ha voluto parlare con me, perché diceva che io ero uguale agli altri, come mio padre.

L'ex fidanzato violento e l'amore con Javier al GF

La modella parla anche d'amore e della storia avuta che per lei è stata particolarmente difficile da superare, perché lui aveva nei suoi confronti un atteggiamento aggressivo:

Avevo grandi aspettative, è stato un po’ violento. Mi ha dato un calcio, e l’ho lasciato quando ho capito. Un giorno Dayane Mello è venuta a casa mia e ha capito che non stavo bene, mi ha detto che non ero già quella che aveva conosciuto, sono andata a Londra a lavorare, dovevo fare le sfilate. Poi sono andata via da lì, è venuto il Covid e sono rimasta bloccata per tre mesi. Una volta tornata l'ho lasciato.

Tutt'altra storia è quella che è nata nella casa del Grande Fratello con Javier Martinez: "Javier è il mio sorriso quotidiano, è stato il mio sorriso nella casa, lui è leale a quello che è, mi sentivo protetta, mi faceva ridere" dice Helena. Poco dopo, in studio, arriva anche il gieffino che dichiara:

È un po’ strano ritrovarsi nella vita di tutti i giorni. Consegnarmi così ad una donna, per come è andata la mia vita, mi faceva paura, quindi mettevo questa corazza da uomo duro, ma con grandi fragilità. Vedere lei che era così premurosa, mi ha messo paura.

Prestes commenta: "È stato un percorso intenso quello del Grande Fratello", ma lui le dice: "Ti amo e sono innamoratissimo di te".