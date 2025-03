video suggerito

Javier Martinez lascia Helena Prestes: "Ti piace ancora Lorenzo Spolverato, i tuoi occhi non mentono" Dopo la dirette di lunedì 17 marzo, Javier Martinez ha lasciato Helena Prestes. Ha spiegato alla concorrente di avere bisogno di prendere le distanze da lei.

A cura di Daniela Seclì

La puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 17 marzo è stata particolarmente turbolenta per Javier Martinez e Helena Prestes. Il concorrente ha visto un video in cui Helena si diceva dispiaciuta per come sono andate le cose con Lorenzo Spolverato. Javier si è subito irrigidito con Helena, salutandola a malapena quando è stato eliminato (poi è rientrato in casa grazie al bonus). I due hanno provato ad avere un chiarimento durante la notte, ma Martinez è rimasto fermo sul proposito di prendere le distanze.

Javier Martinez lascia Helena Prestes

Helena Prestes e Javier Martinez hanno avuto un confronto dopo la puntata. Helena ha chiarito che le dispiace come siano finite le cose con Lorenzo, ma solo perché avrebbe voluto mantenere un rapporto pacifico con lui. Javier non le ha creduto, è convinto che l'interesse di Helena nei confronti di Lorenzo non si sia mai spento: "Quando avete fatto il gioco della recitazione, ho notato uno sguardo diverso". Poi, le ha comunicato la decisione di prendere le distanze da lei: "Io mi voglio staccare un pochettino. Stai da sola adesso e vedi dove vai".

La reazione di Helena Prestes

Helena Prestes è apparsa molto delusa: "Io mi aspetto da te un comportamento diverso". Ma Javier Martinez ha precisato che anche le sue aspettative sono state deluse: "Anche io mi aspettavo da te un comportamento diverso". Quindi ha espresso la sua convinzione che la gieffina sia ancora interessata a Lorenzo:

Tu hai scritto una lettera a Lorenzo perché ti piaceva, ti piace. […] Gli occhi tuoi non mentono e questa cosa mi fa venire dei dubbi.

Helena gli ha assicurato che non è così. Dopo i burrascosi trascorsi con Lorenzo sente di non poter più riallacciare il rapporto con lui. Il fatto che rida alle sue battute non significa nulla: "Io non mi dimentico quello che lui mi ha fatto, ma non mi dimentico di ridere". E ha concluso: "Io non ho nessun rapporto con lui". Javier non ha cambiato idea:

Rispetta i miei dubbi. Stiamo staccati perché è quello che voglio. Adesso voglio vedere che fai, non ti voglio limitare.

Helena ha fatto un ultimo tentativo per risanare l'incomprensione: "Quello che voglio è baciarti e stare con te". Ma ha trovato un muro: "Io non lo voglio questo, non mi va di parlare con te". E ha ribadito di non sentirla sincera. Lei lo ha messo in guardia: "Stai cadendo in una trappola e se continui così mi stanco".