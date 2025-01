video suggerito

Helena Prestes ha avuto un attacco di panico al GF, Luca Calvani: "Ero impaurito, non sapevo cosa fare" Helena Prestes avrebbe avuto un attacco di panico in confessionale, a seguito di giorni particolarmente concitati nella casa. A raccontarlo è Luca Calvani che dichiara di aver avuto timore ad agire per aiutarla: "Non sapevo cosa fare".

A cura di Ilaria Costabile

Più tempo passa più la permanenza nella casa del Grande Fratello diventa difficile da gestire, ed è fisiologico che alcuni dei concorrenti risentano della tensione accumulata nei mesi appena trascorsi. Sebbene non siano ben chiari i motivi dell'accaduto, pare che Helena Prestes abbia avuto un attacco di panico, mentre si trovava in confessionale con Luca Calvani. L'attore ha spiegato di aver avuto difficoltà nel gestire la situazione, dicendosi preoccupato per quanto è successo.

Il racconto di Luca Calvani sull'attacco di panico di Helena Prestes

Il momento che avrebbe generato un disagio difficile da maneggiare per Helena, si sarebbe verificato lunedì, dopo la puntata del reality, quando la modella e Shaila Gatta hanno litigato furiosamente. Le due gieffine non hanno esitato ad utilizzare anche parole piuttosto forti, ma dopo la bufera, Helena ha avuto un vero e proprio crollo. A raccontarlo è stato Luca Calvani che ha spiegato come in quel momento, lui stesse al suo fianco, ma avesse il timore di fare qualcosa di sbagliato:

Lei ha avuto un attacco di panico lì dentro il confessionale, ero da solo con lei ero impaurito davvero. Sono un uomo di 50 anni, eppure ero impaurito non sapevo cosa fare, ho avuto paura. Non la potevo nemmeno… non si faceva toccare

Le parole di Helena Prestes

La modella, che intrattiene con Luca Calvani un rapporto di amicizia, si è trovata a manifestare il suo dissenso nei confronti degli atteggiamenti adottati dagli altri inquilini. Sin dal giorno del suo ingresso, Prestes dichiara di aver subito e ora è stanca di affrontare attacchi e continui litigi. Nel confessare le sue remore, Helena visibilmente scoraggiata dichiara:

Non ce la faccio più, nella vita non è niente di costruttivo, nessuno ammette i propri errori, i propri difetti, vuole sono stressare l'altro, però io non sono di roccia tutto qui. Troppo noioso, non mi posso aggrappare alle persone che mi vogliono bene, sono tre, quattro, non mi va di stare qua. Dal giorno uno penso così.