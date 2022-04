Gustavo Rodriguez commenta il ritiro di Jeremias dall’Isola: “Avrei voluto che fosse rimasto” Gustavo Rodriguez ha commentato il ritiro del figlio Jeremias dall’isola dei Famosi, annunciato in diretta durante la puntata del 18 aprile.

Jeremias Rodriguez ha abbandonato l'Isola dei famosi 2022. Nella puntata andata in onda il 18 aprile, il naufrago ha annunciato il suo ritiro dal reality di Canale5, a cui stava pensando già da giorni. "Voglio tornare a casa dalla mia fidanzata, non ce la faccio più", ha detto a Ilary Blasi che gli ha chiesto quali fossero le ragioni della sua decisione. Quasi immediata la reazione della sorella Cecilia Rodriguez e della fidanzata Deborah Togni. E ora, anche il padre Gustavo, suo compagno in Honduras, ha voluto commentare la sua scelta.

Le parole di Gustavo sul ritiro di Jeremias

Gustavo Rodriguez ha parlato per la prima volta della decisione del figlio di abbandonare il reality e tornare in Italia dalla fidanzata, stanco delle dinamiche dell'Isola. Quasi commosso al pensiero della sua famiglia, il naufrago si è detto dispiaciuto per Jeremias, ma allo stesso tempo felice perché quando tornerà a casa troverà una bella notizia:

È arrivato qui su Playa Sgamada, me lo aspettavo perché era un pò preoccupato, a dire la verità non mi ha dato nemmeno un secondo per esprimere tutte le mie emozioni con lui. Quando parlo della mia famiglia non riesco a contenere le emozioni. Mi sarebbe piaciuto che restasse, perché qui siamo stati da Dio, anche insieme a Marco, Clemente, Lory. Però il gioco è così, tutto cambia. Mi resta dentro la testa e il cuore questa ultima cosa che ha detto, che quando arriva in Italia avrà una bella notizia.

La reazione di Cecilia Rodriguez e Deborah Togni

La prima a commentare il ritiro di Jeremias è stata la fidanzata Deborah Togni che, pur avendolo sempre sostenuto e motivato a rimanere in gioco, è felice di poterlo stringere di nuovo tra le braccia. Via Instagram, infatti, ha scritto: "Daleeeee torna a casa l'amore mio".

Anche Cecilia Rodriguez, sorella minore di Jeremias, ha detto la sua sul percorso del fratello e sulla scelta che ha preso, a quasi un mese dall'inizio del reality. La showgirl si è detta fiera di lui e ha spiegato per quale motivo lui non ami il mondo dei reality, come ha dichiarato poco prima di lasciare l'isola: "Quello dei reality è un mondo che non mi piace".