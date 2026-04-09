Grande Fratello Vip, la frase sussurrata da Lucia Ilardo a Renato Biancardi diventa virale

Non era bastata la notte delle lenzuola in movimento. Renato Biancardi e Lucia Ilardo tornano a far parlare di sé al Grande Fratello Vip, e stavolta il materiale del dibattito è un video che circola sui social con una velocità che dice molto sull'interesse del pubblico per questa coppia.

"O facciamo sesso o…"

Nel video in questione, si vede Lucia avvicinarsi a Renato e dirgli qualcosa a bassissima voce, quasi a guardarsi intorno prima di parlare. L'audio è parziale, il tono confidenziale al punto da rendere il resto della conversazione indecifrabile. Quello che si riesce a captare è l'inizio della frase: "O facciamo sesso o…". Poi il silenzio, o meglio, il brusio di fondo che copre tutto.

La frase completata sui social

Il vuoto lasciato da quell'audio incompleto è stato immediatamente riempito dal pubblico online. Sui principali social, la ricostruzione più condivisa è che Lucia abbia detto: "O facciamo sesso o ci masturbiamo." Una frase che, se confermata, ridisegnerebbe ulteriormente i contorni di un rapporto che già nei giorni scorsi aveva fatto discutere, quando, come documentato da Fanpage.it, le lenzuola del letto dei due si erano mosse in modo inequivocabile nella notte.

Va precisato che la seconda parte della frase resta non verificabile: le labbra di Lucia non sono leggibili con chiarezza e l'audio non consente una trascrizione certa. Quel che è certo, però, è che il video ha già fatto il giro del web e che la coppia sembra sempre più determinata a occupare il centro della scena nella Casa.

Renato e Lucia si erano già guadagnati l'attenzione del pubblico con la notte che aveva acceso la fantasia dei telespettatori più attenti. Adesso arriva un nuovo tassello, e la sensazione è che i due abbiano capito perfettamente come tenere alta l'attenzione su di loro. Il resto, come spesso accade al Grande Fratello, lo farà il montaggio.