Grande Fratello, salta l’appuntamento di lunedì 18 dicembre: cosa ci sarà al posto del reality show Il Grande Fratello salta il consueto appuntamento settimanale: fino a fine dicembre, infatti, andrà in onda solamente il sabato. Lunedì 18, quindi, non ci sarà la puntata per lasciare spazio alla finale di Io Canto Generation.

A cura di Ilaria Costabile

Salta la puntata di lunedì 18 dicembre del Grande Fratello. Come confermato a Fanpage.it, il reality show di Canale 5 cederà il posto ad un'altra trasmissione Mediaset, ovvero Io Canto Generation, la cui finale sarebbe dovuta andare in onda giovedì 21 dicembre, per dare spazio alla Coppa Italia che, invece, sarà trasmessa in prima serata mercoledì 20 dicembre.

Salta il GF per la finale di Io Canto Generation

Fino a fine dicembre, quindi, è verosimile pensare che l'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini sarà solamente il sabato sera, dal momento che andrà regolarmente in onda sabato 16 dicembre, per poi ritornare il 23 dicembre, a qualche giorno dal Natale. In questo caso ai piani alti di Mediaset si è deciso di mettere in atto una scelta ben precisa, per non penalizzare la finale di un programma che ha dato ottimi risultati in queste settimane di messa in onda, ovvero, Io Canto Generation, che con la conduzione di Gerry Scotti, si è confermato uno dei prodotti televisivi più visti di questa stagione di Canale 5. La finale dello show canoro, quindi, andrà in onda lunedì 18 al posto del GF, spostando l'iniziale collazione di giovedì 21 dicembre.

Il ritorno del GF al doppio appuntamento

Dal momento che il 25 dicembre quest'anno cade di lunedì, è per questa ragione che non ci sarà l'appuntamento con il Grande Fratello, che quindi tornerà in prima serata il 30 dicembre, sabato, a conclusione dell'anno. Da gennaio 2024, fino alla fine del reality show, sarà probabilmente ripristinato il doppio appuntamento settimanale, diviso tra lunedì e giovedì, dal momento che il sabato verrà lasciato spazio a C'è Posta per te. Maria De Filippi, infatti, dopo Tu Si Que Vales è pronta ad occupare nuovamente il weekend con uno degli appuntamenti più attesi dell'anno con le sue storie che riconciliano famiglia smembrate e coppie in crisi.