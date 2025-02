Grande Fratello Maxime eliminato, cinque concorrenti in nomination

video suggerito

Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

Maxime è stato eliminato nella puntata del 20 febbraio del Grande Fratello. Ha perso al televoto contro Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Federico Chimirri, Iago Garcia, Giglio, Mariateresa Ruta, Mariavittoria, Shaila Gatta e Stefania Orlando. In nomination ci sono cinque concorrenti ovvero Iago Garcia, Shaila Gatta, Giglio, Mattia e Chiara. Alfonso Signorini ha aperto la puntata parlando del reality, poi ha lasciato spazio al confronto tra Alfonso D'Apice e Mariavittoria.

Maxime eliminato, le percentuali del televoto

Maxime è il concorrente eliminato dal Grande Fratello nella puntata del 20 febbraio. Alfonso Signorini ha annunciato i primi nomi salvi: Shaila Gatta, Stefania Orlando e Chiara Cainelli. Poi la lista dei coinquilini ancora in gioco si è ristretta, fino al verdetto finale: l'eliminazione di Maxime, che dovrà abbandonare definitivamente la casa: "Sono stati dei mesi indescrivibili, voglio bene a tutti" ha dichiarato il rugbista.

Chi sono i concorrenti in nomination

Non sono mancate, ovviamente, le nomination tra palesi e segrete, momento in cui i concorrenti hanno anche modo di confrontarsi in diretta, rispondendo ad alcune domande pungenti di Alfonso Signorini che coglie i malumori a distanza. Al televoto e quindi a rischio eliminazione, ci sono cinque concorrenti, si tratta di Shaila Gatta, Mattia, Chiara Cainelli, Giglio e Iago Garcia.

Cosa è successo nella puntata del 20 febbraio del Grande Fratello

La puntata si è aperta con alcune frasi di Alfonso Signorini sul relaity e, in particolare, sull'influenza dei social: "Crea un'ondata di tossicità, fioccano minacce di morte". Spazio poi al confronto tra Alfonso e Mariavittoria e a quello tra Helena, Zeudi e Javier. L'ex Miss Italia ha definito la coppia basata solo su "sesso e strategia", mentre la modella brasiliana ha ribadito, a lei e al pubblico, che le Zelena non esistono più.