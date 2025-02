video suggerito

Zeudi Di Palma attacca Helena e Javier al GF: “Una coppia solo sesso e strategia”, la replica della modella Nella puntata del 20 febbraio del Grande Fratello, Zeudi Di Palma ha attaccato Helena Prestes e Javier Martinez, sostenendo che siano una coppia solo di “sesso e strategia”. La modella ha replicato: “Non chiamarmi amica, le Zelena non esistono. Abbiamo chiuso”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata del 20 febbraio del Grande Fratello spazio anche al rapporto tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes. L'ex Miss Italia crede che il legame della coinquilina con Javier Martinez sia solo "sesso e strategia" e ha ribadito di non provare più

Il confronto tra Zeudi e Helena

Zeudi sostiene che Helena e Javier siano una coppia basata solo sul "sesso e la strategia". La modella brasiliana ha commentato: "È una frase pesante da parte di una persona che dice di sapere tutto di me. Non c'è chimica tra di noi, abbiamo chiuso, le Zelena non esistono più e tu continui a strumentalizzarle. Non abbiamo più rapporto".

Zeudi ha spiegato il suo punto di visita, precisando di non aver mai ostacolato la loro coppia degli Zavier: "Non ho mai messo bocca sul loro rapporto. Non ho mai detto di non espormi. non sono pùi inibita da alcun sentimenti nei riguardi di Helena, la vedo per come è. È stata falsa".

"Helena come Dayane con Adua Del Vesco"

Alfonso Signorini ha mostrato al pubblico alcune rivelazioni che Mariateresa Ruta ha fatto su Helena, sostenendo che il comportamento della modella e la sua vicinanza a Zuedi sia stata per creare una ship, proprio come nella sua precedente edizione: "Dayane Mello ha fatto la ship con Adua, magari Helena fa la stessa cosa". La modella però ha negato tutto: "Sto vivendo la mia esperienza. Con Zeudi non ha funzionato. Non chiamarmi amica".

Nel confronto è intervenuto anche Javier, diretto interessato, che ha spiegato: "Vorrei che tra loro ci fosse un rapporto amichevole perché credo che il bene rimanga alla fine di questa esperienza. Zeudi, stai esagerando quando parli di sesso".