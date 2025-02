video suggerito

Alfonso D'Apice: "Con Mariavittoria c'è stato altro che non si è visto", interviene Signorini: "Sofferenze inutili per Tommaso" Nella puntata del Grande Fratello di giovedì 20 febbraio, il confronto tra Alfonso D'Apice, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. L'insinuazione di D'Apice ha richiesto l'intervento di Signorini.

Daniela Seclì

Nella puntata del Grande Fratello di giovedì 20 febbraio, la resa dei conti tra Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi e Alfonso D'Apice. Signorini ha ricordato agli spettatori che nella scorsa puntata, prima di essere eliminato, Alfonso aveva assicurato: "Mariavittoria mi aveva promesso che avrebbe lasciato Tommaso per me". Ovviamente la cosa non ha fatto piacere a Tommaso, nonostante Mariavittoria abbia smentito.

La sofferenza di Tommaso per le parole di Alfonso

Nei giorni appena trascorsi, Tommaso ha chiesto a Mariavittoria di giurargli che Alfonso ha mentito: "Hai idea di quanto possa farmi male una cosa del genere?". Il concorrente ha pianto per l'accaduto: "Io ti amo, sono innamorato. Mi sento preso per il c**o". Anche per Mariavittoria non è stato facile: "Mi fa passare per mig****a, eliminatemi da questa casa. Non l'ho baciato e non ho fatto un ca**o". In diretta, Tommaso ha ammesso che ogni volta che si riapre questo discorso per lui è un dispiacere. Mariavittoria ha commentato:

Alfonso può avere detto cose vere, ma vanno contestualizzate o possono sembrare più grandi di quello che sono. Sicuramente la mancanza di rispetto c'è stata.

Il confronto tra Alfonso, Tommaso e Mariavittoria

Prima del confronto con Alfonso D'Apice, Signorini ha mandato in onda un video che ripercorreva quei momenti in cui sembrava esserci una complicità tra Mariavittoria e Alfonso. Tra le frasi di lei al gieffino: "Sei la persona che mi ha preso di più. Sto cercando di capire chi è Tommaso, non posso reputarlo il mio fidanzato. Io ti voglio vicino a me". In un'occasione Alfonso ha ammesso: "Tu mi piaci". Dopo il filmato, D'Apice ha incontrato Mariavittoria. L'ex concorrente si è detto dispiaciuto di avere causato discussioni tra lei e il suo fidanzato, ma la gieffina ha replicato: "Era inevitabile, hai tirato fuori questa cosa per usarla come arma. Inevitabilmente ha creato scompiglio. Lo hai voluto. Non dire che ti dispiace". D'Apice ha replicato:

Non hai rispettato il bene che c'è stato. Tu mi hai tradito più volte con la nomination, io sono andato a casa. Quando mi sono dispiaciuto tanto, ho tirato tutto fuori.

Ha aggiunto che nei mesi scorsi, lui e Mavi si stavano conoscendo per comprendere se il rapporto si potesse concretizzare fuori: "Oggi ti dico di no, perché sono innamoratissimo di Chiara (Cainelli, ndr)". Tommaso Franchi li ha raggiunti:

Trattavo male le ragazze e i miei amici dicevano: "Prima o poi trovi una di cui ti innamori e ti farà rimanere male". Me lo dicevano, non ci credevo, ma è successo.

Cesara Buonamici è intervenuta e ha ammesso che ancora non ha compreso perché Alfonso abbia tirato fuori queste vicende due mesi dopo. Mariavittoria ha aggiunto: "Il problema è a monte, quando mi ha minacciato dicendomi ‘Ti faccio vedere io, ti asfalto'". Alfonso l'ha invitata a non usare termini eccessivi: "Ho raccontato una cosa che è successa". Buonamici è rimasta della sua convinzione che fosse ormai troppo tardi per parlarne.

L'insinuazione di Alfonso D'Apice e la reazione di Alfonso Signorini

Tommaso si è informato: "I video che ho visto ora, sono quelli che avrei visto fuori?". Alfonso D'Apice non l'ha di certo rassicurato: "Non ti posso parlare, però no". Signorini, allora, ha ritenuto opportuno intervenire per evitare che Franchi potesse credere erroneamente che ci fossero altri momenti tra Mavi e Alfonso: "Credimi, fuori non c'è niente di più di ciò che hai visto stasera. Non ti meriti sofferenze inutili".