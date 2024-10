video suggerito

Grande Fratello, la concorrente spagnola Maica Benedicto vicina a Tommaso Franchi: “Non è un malessere” La Casa del Grande Fratello sta ospitando Maica Benedicto. La concorrente spagnola ha mostrato interesse per Tommaso Franchi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Maica Bendicto è la special guest della Casa del Grande Fratello. La concorrente è volata dalla Spagna (in cui partecipa al Gran Hermano) agli studi di Roma. La 25enne, in queste ore, sta cercando di integrarsi nel gruppo e – nonostante il gap linguistico – si è subito mostrata solare e si è resa disponibile nei confronti degli inquilini. A catturare l'attenzione della ragazza è stato Tommaso Franchi che, però, sembra essere più interessato a Mariavittoria Minghetti che a lei.

Le parole di Maica Benedicto su Tommaso Franchi: "Meglio dimenticarmi di lui"

In molti pensavano che Maica Benedicto si sarebbe avvicinata a Javier Martinez per via della lingua. La 25enne, però, si è mostrata più propensa a conoscere Tommaso Franchi. Su X sono tanti i video in circolazione in cui, nei vari frame, appaiono l'uno accanto all'altra o intenti a chiacchierare. In collegamento con il conduttore del Gran Hermano si è lasciata andare ad una rivelazione, ammettendo di essere attratta da Tommaso. Il presentatore, però, le ha fatto notare come "la sua bocca sia già impregnata di batteri e microbi italiani", riferendosi al bacio scambiato con Mariavittoria Minghetti.

Maica Benedicto: "Tommaso non è un malessere"

Nel corso di un confessionale tra Maica Benedicto e Tommaso Franchi i due sono apparsi più complici del solito. La ragazza ha definito lo sguardo del concorrente come "pulito", sicura che non sia un "malessere". Tommaso si è subito mostrato d'accordo: "Non sono un cucaracho! (termine che in spagnolo significa scarafaggio ma che viene usato per esprimere questo concetto, ndr)"

Maica Benedicto e l'attenzione per la pulizia all'interno della Casa

Su X sono virali anche i video in cui Maica Benedicto è intenta a pulire e disinfettare ogni angolo della Casa del Grande Fratello. Agli utenti non è sfuggita l'attenzione della concorrente per l'igiene, commentando la sua difficoltà ad allenarsi in soggiorno distesa sul pavimento.