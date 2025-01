video suggerito

Grande Fratello, Chiara Cainelli viola il regolamento della Casa: cosa ha detto a Luca Giglioli Chiara Cainelli avrebbe violato il regolamento della Casa del Grande Fratello divulgando un'informazione proveniente dall'esterno.

Chiara Cainelli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, lunedì 2 dicembre ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. Le telecamere del reality hanno ripreso la concorrente mentre comunicava a Luca Giglioli un'informazione proveniente dall'esterno. Il comportamento di Cainelli rappresenterebbe una violazione del regolamento del programma.

Cosa ha detto Chiara Cainelli a Luca Giglioli

Luca Giglioli e Chiara Cainelli si trovavano nel giardino della Casa del Grande Fratello mentre dalle casse venivano diffusi alcuni brani musicali. Tra le canzoni scelte anche una degli One Direction. Nel momento in cui i due ascoltavano Story of My Life, Cainelli si è rivolta a Giglioli: "Tu non sai una cosa che è successa… Non posso dirtela..." Subito dopo però ha aggiunto: "Uno di loro è morto…". La notizia ha sorpreso il concorrente che ha voluto conoscere immediatamente l'identità del membro della band venuto a mancare. Avvicinandosi all'orecchio del ragazzo, Cainelli ha sussurrato: "Liam". Il cantante è scomparso il 16 ottobre 2024 a 31 anni, cadendo dal balcone della stanza d'albergo in cui alloggiava in Argentina.

Provvedimento disciplinare per i concorrenti del Grande Fratello

Lo scorso novembre il Grande Fratello aveva adottato dei provvedimenti disciplinari a causa del comportamento dei concorrenti. Alcuni gieffini, infatti, si sarebbero tolti i microfoni comunicando in codice. Il compito di leggere agli inquilini della Casa il comunicato ufficiale contenente le misure punitive era stato affidato a Luca Calvani e Amanda Lecciso. Nella nota la produzione faceva sapere:

Dopo i ripetuti richiami, Grande Fratello non può più tollerare certi comportamenti. Parlare togliendosi il microfono spesso coperti sotto il piumone, comunicare in codice.

I provvedimenti consistevano nella decurtazione del budget settimanale del 30%.