Grande Fratello, anticipazioni puntata del 26 settembre: la crisi di Enzo Paolo, gli amori e l’arrivo di Brooke Le anticipazioni della quarta puntata del Grande Fratello in onda giovedì 26 settembre su Canale5. Cosa succederà nel nuovo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy

Giovedì 26 settembre, in onda la nuova puntata del Grande Fratello. Il reality condotto da Alfonso Signorini con le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici torna su Canale5. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti che gli spettatori pubblicheranno sui social. Intrecci amorosi, sorprese, fiumi di lacrime, nomination e un televoto attivo per un importante verdetto: ecco le anticipazioni su ciò che vedremo nel corso della quarta puntata.

Le anticipazioni della quarta puntata del Grande Fratello: nomination e televoto

Nella quarta puntata del Grande Fratello, in onda giovedì 26 settembre, gli spettatori scopriranno il risultato del televoto in corso. A sfidarsi saranno Iago Garcia, Ilaria Clemente – detta Ila – e Yulia Naomi Bruschi. I telespettatori sono stati chiamati a votare per il loro preferito. Intanto, stasera ci saranno nuove nomination che rischiano di minare ulteriormente equilibri che pian piano stanno scricchiolando.

La crisi di Enzo Paolo Turchi, gli amori e l'arrivo di Katherine Kelly Lang

Nel corso della puntata del Grande Fratello in onda giovedì 26 settembre, si parlerà anche della crisi di Enzo Paolo Turchi. In queste ore è scoppiato a piangere riflettendo sul passare del tempo: "Ho una figlia e sono vecchio, questo mi tortura". Inoltre, Alfonso Signorini concederà ampio spazio agli amori che stanno germogliando nella casa. Helena Prestes si è avvicinata a Lorenzo Spolverato. Grande sintonia anche tra Shaila Gatta e Javier Martinez. Questa sera, poi, una bellissima sorpresa per l'attore Clayton Norcross. L'attrice Katherine Kelly Lang varcherà la porta rossa. Secondo quanto annunciano le anticipazioni, gli spettatori assisteranno all'incontro tra Brooke Logan e Thorne Forrester. I due avranno modo di riparlare di un conto lasciato in sospeso. L'attore, infatti, ha dichiarato di avere avuto un flirt con la collega.