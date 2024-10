video suggerito

Grande Fratello, anticipazioni del 3 ottobre: l'amore tra Clarissa Burt e Massimo Troisi, ospite Carmen Russo

A cura di Daniela Seclì

Giovedì 3 ottobre in onda su Canale5 una nuova puntata del Grande Fratello. L'appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini è alle ore 21:30. Con lui in studio le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Presente anche Rebecca Staffelli che riporterà i commenti raccolti sui social. Ospite della puntata, la moglie di Enzo Paolo Turchi, Carmen Russo. Clarissa Burt parlerà della storia d'amore vissuta con Massimo Troisi. Spazio anche al verdetto del televoto con il primo eliminato e poi alle nomination. Tutte le anticipazioni tra sorprese e colpi di scena.

Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello in onda stasera

Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello in onda giovedì 3 ottobre gli spettatori conosceranno l’esito del televoto. A sfidarsi saranno Amanda Lecciso, Clarissa Burt, Iago Garcia e Mariavittoria Minghetti. Tra loro c'è il primo eliminato della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Nel corso della puntata spazio anche agli intrighi amorosi. Il conduttore racconterà gli sviluppi nel percorso di Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Javier Martinez. Clarissa Burt ripercorrerà l’amore vissuto con Massimo Troisi, tra passione e sofferenza.

Carmen Russo presente in studio nella puntata del GF del 3 ottobre

Al Grande Fratello non mancheranno le sorprese. Amanda Lecciso, infatti, riceverà un regalo inaspettato. Inoltre le anticipazioni ufficiali del reality svelano la presenza in studio di un personaggio molto amato. Stiamo parlando di Carmen Russo che farà una sorpresa al marito Enzo Paolo Turchi. I concorrenti, infine, saranno impegnati nelle nomination, uno dei momenti più attesi della serata perché sempre in grado di generare dinamiche. Non resta che attendere la puntata di giovedì 3 ottobre per conoscere tutti i dettagli e assistere a sorprese e colpi di scena.