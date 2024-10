video suggerito

Grande Fratello, anticipazioni 14 ottobre: l’eliminato dal televoto e la decisione di Enzo Paolo Turchi Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello di stasera, lunedì 14 ottobre 2024. L’eliminato tra Amanda, Clayton, Michael, Tommaso, Helena e Yulia e la decisione di Enzo Paolo Turchi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa sera, lunedì 14 ottobre 2024, è in programma una nuova puntata del Grande Fratello. Il padrone di casa Alfonso Signorini – accompagnato in studio da Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi in qualità di opinioniste e Rebecca Staffelli come "voce dei social" – stasera annuncerà il secondo concorrente eliminato tra Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Helena Prestess, Michael Castorino, Tommaso Franchi e Yulia Bruschi. Ecco le anticipazioni dell'appuntamento in programma in prima serata su Canale5.

Le anticipazioni del Grande Fratello stasera: eliminato e le sorprese in Casa

Questa sera, lunedì 14 ottobre 2024, nella puntata del Grande Fratello sarà svelato l'esito del televoto che decreterà il concorrente che dovrà abbandonare il gioco. In nomination, la scorsa settimana, sono finiti Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Helena Prestess, Michael Castorino, Tommaso Franchi e Yulia Bruschi: uno tra loro sarà definitivamente eliminato. Nel corso della serata le ragazze di Non è la Rai vivranno un momento di forte emozione: Eleonora Cecere incontrerà le figlie Karole e Marlene nate dal matrimonio con Luigi Galdiero, mentre Ilaria Galassi riceverà una sorpresa dalla signora Ausilia, l'anziana di cui si è presa cura come badante.

Il percorso di Enzo Paolo Turchi al GF: lascerà la casa con la moglie Carmen Russo?

Negli ultimi giorni Enzo Paolo Turchi ha vissuto un momento di gelosia a causa delle attenzioni di Clayton Norcroos nei riguardi della moglie Carmen Russo. In puntata sarà affrontato il tema ma non solo: i dubbi del coreografo sul rapporto di coppia non si sono sciolti. Stasera Carmen Russo uscirà dalla Casa come già programmato e il marito dovrà decidere se seguirla nel rientro a casa o se continuare la sua avventura nella casa più spiata d'Italia. L'appuntamento è alle 21.20 su Canale 5.