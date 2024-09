video suggerito

Grande Fratello 2024, Yulia è la preferita: nessun eliminato, quattro concorrenti in nomination Dopo la puntata di giovedì 26 settembre, in nomination ci sono 4 concorrenti: Iago, Shaila, Helena e Amanda. Yulia è la preferita dal pubblico. Non c'è stata alcuna eliminazione.

Nella puntata di giovedì 26 settembre del Grande Fratello, la preferita dal televoto è stato Yulia Bruschi e infatti non c'è stata eliminazione. I nominati di questa settimana sono Amanda, Helena, Shaila e Iago. L'appuntamento con il reality di Canale 5 è stato particolarmente ricco di sorprese dall'ingresso dell'iconica Brooke di Beautiful, alla confessione a cuore aperto di Enzo Paolo Turchi, passando per i vari flirt che, forse, stanno nascendo nella casa più spiata d'Italia.

Yulia Bruschi è la preferita del pubblico: le percentuali del televoto

Yulia Bruschi è la preferita del pubblico nella puntata del 26 settembre del GF. La concorrente ha vinto al televoto contro Ila e Iago ed è immune dalle nomination. Di seguito le percentuali della votazione:

Yulia 36%

Iago 32%

Ila 32%

Chi sono i concorrenti in nomination

Anche nella puntata del 26 settembre del GF è arrivato il momento delle nomination, divise tra palesi e segrete. A dare il via alle prime è stato Lorenzo, che ha fatto il nome di Iago, Amanda ha mostrato la arta di Shaila, mentre Iago quella di Helena. La modella ricambia il voto e anche Giglio e Ila scelgono di votare Iago. Javier nomina Amanda, Michael invece Shaila. Per quanto riguarda le nomination segrete, la prima a votare è Jessica che fa il nome di Lorenzo. Tommaso e le tre di Non È La Rai nominano Amanda, mentre Mariavittoria nomina Shaila. Luca Calvani mostra la carta di Helena, così come Yulia, Enzo Paolo e Clarissa. Immuni la preferita del pubblico Yulia, ma anche Jessica e Tommaso, preferiti della scorsa settimana, Enzo Paolo Turchi, Luca Calvani, Le Non è la Rai, Mariavittoria Minghetti e Clarissa Burt.

Cosa è successo nella puntata di giovedì 26 settembre

La puntata di giovedì 26 settembre si è aperta in maniera del tutto singolare, con Alfonso Signorini arrivato in studio con in braccio il tapiro di Striscia la notizia, ricevuto poco prima da Valerio Staffelli. A pochi minuti dall'inizio, c'è stato poi un acceso battibecco tra Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, le due opinioniste infatti sono spesso in disaccordo e lo fanno notare. Tra i flirt che aleggiano nella casa, come quello di Shaila e Javier o di Lorenzo ed Helena, ci sono poi anche matrimoni celebrati a distanza di anni, come quello tra Brooke e Clayton, officiato ovviamente dal conduttore. Non mancano momenti emozionanti, come quello dedicato ad Enzo Paolo Turchi e la sua famiglia.