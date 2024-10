video suggerito

Grande Fratello 2024, Shaila e Lorenzo i preferiti: nessun eliminato, 6 concorrenti in nomination Nessun concorrente è stato eliminato nella puntata del Grande Fratello di lunedì 21 ottobre. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, i più votati dal televoto, sono volati a Madrid: vivranno nella casa del GF spagnolo per una settimana. Sei concorrenti in nomination: ecco cosa è successo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Nessun concorrente è stato eliminato nella puntata del 21 ottobre del Grande Fratello. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, i più votati dal televoto, hanno ricevuto una sorpresa inaspettata: Alfonso Signorini gli ha comunicato che per una settimana vivranno nella casa del GF spagnolo, a Madrid. L'appuntamento si è aperto con l'arrivo di una nuova concorrente, Maica Benedicto, dall'edizione spagnola del reality che rimarrà con i coinquilini per una settimana. Poi Yulia Bruschi ha incontrato il fidanzato Simone. In nomination sono finiti sei concorrenti.

Nessun concorrente eliminato: le percentuali del televoto

Nella puntata del 21 ottobre, nessun concorrente è stato eliminato in modo definitivo dalla casa del GF. Tra i quattro concorrenti, Yulia, Lorenzo, Amanda e Shaila, i meno votati sono stati Yulia e Amanda. Shaila e Lorenzo, i più votati dal televoto, sono volati in Spagna, nella casa del Grande Fratello spagnolo, dove resteranno una settimana. Di seguito le percentuali del televoto:

Yulia 22%

Amanda 14%

Shaila 37%

Lorenzo 27%

Chi sono i concorrenti in nomination

Sei concorrenti sono finiti in nomination al termine della puntata: Amanda, Giglio, Helena, Iago, Jessica, Mariavittoria. Gli immuni per volere dei concorrenti della casa sono stati Enzo Paolo e le Non è la Rai. A loro si sono aggiunti Yulia e Clayton per volere di Cesara e Beatrice. Le Non è la Rai hanno votato per Iago, Enzo Paolo ha fatto il nome di Helena, Yulia quello di Jessica. Clayton ha nominato Mariavittoria, Luca, Jessica, Iago e Amanda hanno fatto il nome di Helena. Mariavittoria ha nominato Giglio, quest'ultimo invece Iago. Amanda è stata nominata da Helena e Tommaso.

Cosa è successo nella puntata di lunedì 7 ottobre

Durante la puntata del 21 ottobre del GF, Yulia Bruschi ha incontrato il fidanzato Simone e ha avuto un confronto con lui, dopo essersi avvicinata nella Casa a Giglio e averlo tradito. Cesara Buonamici ha invece commentato le ‘fazioni al femminile' che si sono create nel reality e Alfonso Signorini ha risposto con una battuta. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, prima dell'annuncio del loro viaggio a Madrid, hanno confessato di essere attratti l'uno dall'altra.