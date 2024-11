Grande Fratello 2024, Lorenzo Spolverato e Helena i preferiti: nessun eliminato, 4 concorrenti in nomination

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Nessun eliminato nella puntata del 26 novembre del Grande Fratello. Quattro i concorrenti in nomination: Federica Petagna, Javier Martinez, Luca Giglio e Stefano Tediosi. Nel corso dell'appuntamento, condotto da Alfonso Signorini affiancato in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, non sono mancati momenti emozionanti e sorprese, come l'incontro di Helena Prestes con l'amica Dayane Mello.

Helena e Lorenzo i preferiti dal pubblico, le percentuali

Helena Prestes e Lorenzo Spolverato sono i due concorrenti preferiti dal pubblico nella puntata del 26 novembre del Grande Fratello. I due hanno vinto al televoto contro Shaila, Luca, Amanda e Stefano. Saranno immuni durante le prossime nomination. Di seguito le percentuali, risultato delle preferenze del pubblico:

Helena 38%

Lorenzo 26%

Shaila 24%

Luca 9%

Amanda 2%

Stefano 1%

Chi sono i concorrenti in nomination

Anche nella puntata del 26 novembre del Grande Fratello è arrivato il momento delle nomination. A iniziare la catena è Mariavittoria, che nomina Yulia, mentre Alfonso fa il nome di Stefano. Stefano a sua volta ricambia e nomina Alfonso. Helena e Lorenzo sono immuni in quanto preferiti dal pubblico. Tocca poi a Jessica che fa il nome di Javier, mentre Javier quello di Shaila. L'ex velina di striscia la notizia ricambia il voto a Javier. Tommaso nomina poi le Non è la Rai, Luca indica Giglio, mentre Amanda nel segreto del confessionale decide di fare il nome di Federica. Quest'ultima sceglie Javier, mentre le Non è la Rai ricambiano il voto di Tommaso.

Cosa è successo nella puntata del 26 novembre del Grande Fratello

La puntata del 26 novembre del Grande Fratello si è aperta con un dolce incontro tra Shaila e Lorenzo dopo giorni di lontananza, in cui lei gli ha dichiarato tutto il suo amore. Emozionante sorpresa anche per Helena Prestes e Tommaso Franchi, che hanno potuto incontrare di nuovo rispettivamente l'amica Dayane Mello e il padre Giacomo. Spazio poi al triangolo amoroso formato da Federica, Alfonso e Stefano: dopo un acceso confronto tra i due ragazza, Federica decide di prendersi del tempo per stare da sola e pensare a cosa è meglio.