Shaila Gatta ritrova Lorenzo Spolverato: “Sono innamorata, sto sotto un treno” I due concorrenti del Grande Fratello si ritrovano per pochi secondi dopo giorni di separazione ed è il momento delle dichiarazioni reciproche: “Forse già dall’inizio ti avevo scelta”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Al Grande Fratello un momento dedicato alle coppie che la scorsa settimana sono state divise con Shaila e Giglio, rimasti nella Casa, e i rispettivi partner Lorenzo e Yulia, finiti in Tugurio. La puntata del 26 novembre del reality di Canale 5 è stata però occasione per una possibilità di ricongiungimento. Una ghiotta occasione, anche se solo per pochi minuti, attraverso una sfida di fortuna orchestrata dalla produzione che vede Lorenzo e Yulia in Tugurio di fronte ad un tavolo, con sopra posizionati diversi piramidali.

L'incontro dopo giorni di separazione

Il gioco è semplice: chi trova il piramidale dalla base dorata ottiene la possibilità di incontrare il proprio partner in Super-Led per soli 3 minuti. Superata questa soglia, ogni secondo in più vengono sottratti 10 euro dal budget della spesa settimanale. La pesca fortunata alla fine ha premiato Lorenzo, che può riabbracciare la sua Shaila. L'incontro avviene poco dopo e tra i due è il momento delle dichiarazioni d’amore da parte di entrambi.

La dichiarazione di Shaila a Lorenzo

I due inquilini, senza dubbio la coppia più in vista di questa edizione del Grande Fratello, della casa approfittano del momento di separazione per dirsi tutto e non si risparmiano. “È servito tanto a riflettere che, anche se per così poco tempo, mi manchi. Ti dico solo che forse già dall’inizio ti avevo scelta", rivela lui all'ex velina, che davanti a queste parole si scioglie e si lascia andare, ripetendo a lui concetti già espressi in questi giorni di lontananza agli altri coinquilini: “Mi hai aperto tanto il cuore, è grazie a te se mi sento una persona più felice, più buona, più piena d’amore. Mi sono innamorata di te, ci sono cascata in pieno, sto sotto un treno, è la verità. Sono tanto felice di dirlo“.