video suggerito

Grande Fratello 2024, Javier Martinez il preferito: nessun eliminato, quattro concorrenti in nomination Nessuno eliminato nella puntata del 2 dicembre del Grande Fratello. Quattro concorrenti in nomination: Federica Petagna, Luca Calvani, Amanda Lecciso e Stefano Tediosi. Javier Martinez il preferito del pubblico, immune dalle nomination. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nessun eliminato nella puntata del 2 dicembre del Grande Fratello. Quattro i concorrenti in nomination: Federica Petagna, Amanda Lecciso, Luca Calvani e Stefano Tediosi. Nel corso dell'appuntamento, condotto da Alfonso Signorini affiancato in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, non sono mancati momenti emozionanti e sorprese, come l'ingresso di tre nuovi concorrenti, da Zeudi Di Palma a Bernardo Cherubini.

Javier Martinez preferito dal pubblico, le percentuali

Javier Martinez è il concorrente preferiti dal pubblico nella puntata del 2 dicembre del Grande Fratello. Il ragazzo hanno vinto al televoto contro Giglio, Federica e Stefano e per questo è stato immune nel corso delle nomination. Di seguito le percentuali, risultato delle preferenze del pubblico:

Javier 69%

Giglio 27%

Federica 2%

Stefano 2%

Chi sono i concorrenti in nomination

Anche nella puntata del 2 dicembre del Grande Fratello è arrivato il momento delle nomination, divise in palesi e segrete. Il primo a iniziare è stato Tommaso, che ha fatto il nome di Federica. Le Non è la Rai hanno scelto di mandare in nomination Stefano, mentre Shaila ha fatto il nome di Luca. È poi il turno di Yulia, che ha deciso di nominare Amanda, mentre Luca ha indicato Federica. E poi ancora Jessica ha penalizzato Yulia, mentre la scelta di Lorenzo è ricaduta su Luca. Stefano e Federica hanno nominato invece Amanda, mentre Helena ha fatto il nome di Jessica perché delusa dal suo comportamento. Giglio infine ha scelto Luca e Javier Federica.

Cosa è successo nella puntata del 2 dicembre del Grande Fratello

Nella puntata del 2 dicembre del Grande Fratello tre nuovi inquilini hanno fatto il loro ingresso in Casa: si tratta di Zeudi Di Palma, Bernado Cherubini e Maria Monsè con la figlia Perla Maria, che saranno un concorrente unico. I nuovi arrivati sono subito stati accolti dal resto della Casa. Non sono mancati poi alcune lite, come quello tra Shaila Gatta ed Helena Prestes, dove Alfonso Signorini è intervenuto per rimproverarla.