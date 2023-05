Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa: sabato 20 e domenica 21 maggio in tv Sabato 20 e domenica 21 maggio torna un weekend ricco di appuntamenti in tv. Occhi puntati su Fabio Fazio dopo l’annunciato addio del conduttore alla Rai, ma anche al salotto di Silvia Toffanin che ospiterà i protagonisti di quest’edizione appena conclusa di Amici.

A cura di Giulia Turco

Gli ospiti di Verissimo sabato 20 e domenica 21 maggio

Sabato 20 maggio a partire dalle ore 16:30 su Canale 5 torna l’appuntamento con Verissimo che ospiterà uno Speciale dedicato all’edizione di Amici appena conclusa. In studio ci saranno i finalisti Isobel, Wax, Angelina e naturalmente il vincitore Mattia Zenzola. Stando alle anticipazioni di Superguidatv, alle registrazioni hanno preso parte anche Arisa, per dare a Wax tutto il supporto nel presentare il suo nuovo sin solo Anni 70, e Lorella Cuccarini, mentore di Angelina. Per Isobel infine, ci sarà la maestra Alessandra Celentano e una sorpresa speciale da parte della mamma della ballerina che vive in Australia. In studio anche Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè.

Domenica 21 maggio a partire dalle 16.30 spazio invece a Verissimo – Le Storie, il contenitore che mostrerà alcune interviste inedite tra le quali quella a Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginobile de ‘Il Volo’. Inoltre ci saranno Nicole e Carlo a raccontare il loro amore sbocciato a Uomini e Donne e infine Filippo Bisciglia che si concederà ad un’intensa intervista ricca di dettagli.

Gli ospiti di Domenica In domenica 21 maggio

Dalle ore 14 su Rai 1 torna anche l’appuntamento con Domenica In e Mara Venier, che si collegherà dallo studio con il presidente dall’Emilia Romagna Stefano Bonaccini per tutti gli aggiornamenti sull’emergenza maltempo. Per lo spazio dedicato alla cronaca, ci sarà in studio il fedele pentito Luigi Avella, mentre per la musica spazio a Marcella Bella che ripercorrerà la sua carriera. Fabrizio Moro presenterà il suo nuovo pezzo ‘Dove’. Ron Moss lancerà con la sua band un nuovo brano dal titolo ‘Surprise Trip Love’.

Gli ospiti di Fabio Fazio a CTCF domenica 21 maggio

In occasione con la penultima puntata di Che tempo Che Fa, Fabio Fazio ospiterà in studio Tiziano Menichelli, Virginia Raffaele e Claudio Santamaria, attori protagonisti del film Denti da squalo diretto da Davide Gentile, con Claudio Santamaria e Edoardo Pesce. L’appuntamento è per le ore 20.00 su Rai3.