Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 12 e domenica 13 aprile in tv Gli ospiti di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio a Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa nel weekend di sabato 12 e domenica 13 aprile. Tutti i nomi.

A cura di Gaia Martino

Sabato 12 e domenica 13 aprile 2025 tornano in tv Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. Nel weekend riaprono i salotti di Verissimo su Canale5, Domenica In su Rai 1 e Che tempo che fa, in onda sul NOVE, pronti ad ospitare tanti ospiti del mondo dello spettacolo di fama internazionale e mondiale. Ecco tutti i nomi dei protagonisti del weekend in tv.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo sabato 12 e domenica 13 aprile

Nel primo appuntamento del weekend di Verissimo, in programma sabato dalle 16.30 su Canale5, Silvia Toffanin intervisterà Rosanna Fratello. Poi accoglierà per la prima volta in studio Carla Gozzi, e ancora Damiano Carrara, LDA e Luk3, ultimo eliminato dal Serale di Amici. Nella stessa puntata saranno ospiti anche Costantino Vitagliano con la compagna Daphne.

Domenica, dalle ore 16.30, A Verissimo sarà ospite Patty Pravo, poi ancora Elisabetta Gregoraci, Francesca Tocca, la coppia di insegnanti ad Amici formata da Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Silvia Toffanin intervisterà inoltre Licia Colò che sarà accompagnata in studio dalla figlia Liala.

Gli ospiti di Domenica In del 13 aprile

Domenica In, dalle 14 su Rai 1, torna in onda con Mara Venier alla conduzione domenica 13 aprile 2025. La "zia degli italiani" avrà in studio tanti ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo e non solo. I protagonisti della puntata non sono ancora stati annunciati. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Fabio Fazio torna in onda con il suo Che tempo che fa domenica 13 aprile, dalle 19.30 sul NOVE. Tra gli ospiti annunciati fino ad ora la celebre attrice di fama mondiale Whoopi Goldberg, poi Luca Guadagnino, e ancora Giorgio Panariello.