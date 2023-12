Gli ascolti tv di martedì 12 dicembre: chi ha vinto tra Un Professore 2 e la Champions League Gli ascolti tv di martedì 12 dicembre 2023: chi ha vinto la sfida tra Rai 1 con la fiction Un Professore 2 e l’appuntamento con la Champions League su Canale 5 con la partire Inter – Real Sociedad. Tutti i dati Auditel della serata.

A cura di Giulia Turco

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella prima serata di martedì 12 dicembre, la sfida agli ascolti tv si è svolta tra la seconda stagione della fiction Un Professore con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi andata in onda su Rai 1 e il calcio su Canale 5, con la partita che ha visto scendere in campo a San Siro l’Inter contro la Real Sociedad nella sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League.

La sfida tra Rai 1 con Un Professore 2 e Canale 5 con Inter-Real Sociedad

La sfida agli ascolti è stata tutta tra la rete ammiraglia Rai, che ha mandato in onda il quarto episodio della seconda stagione di Un Professore 2, fiction amatissima dal pubblico Rai che punta su un cast stellare, e la partita di Champions, come sempre un appuntamento fisso per il pubblico della generalista che ha seguito la serata calcistica con interesse. La serie con Damiano Gavino e Nicolas Maupas, arrivata al quarto di un totale di sei appuntamenti in prima serata, ha portato su Rai 1 3.880.000 spettatori pari al 21.3%, confermandosi il programma più seguito della serata. È quasi un testa a testa con la Champions, che ha portato sulle reti Mediaset 3.729.000 spettatori pari al 18% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Sul resto delle reti generaliste, il film Burraco Fatale su Rai 2 ha appassionato 809.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia1, l'appuntamento con Le Iene ha interessato 1.307.000 spettatori pari al 9%. Su Rai3, Avanti Popolo con Nunzia De Girolamo ha interessato 335.000 spettatori pari ad uno share dell’1.9%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca è stato seguito da 756.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 DiMartedì ha tenuto davanti allo schermo 1.275.000 spettatori con uno share del 7.3%. Su Tv8 Un Corgi Sotto l’Albero ha raccolto 534.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove Via dall’Incubo ha totalizzato 306.000 spettatori con l’1.7%