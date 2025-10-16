Giulia Stabile mostra agli allievi di Amici cosa le dicono gli haters: “Ho iniziato a detestarmi, sono esplosa”

Giulia Stabile è stata la protagonista del daytime di Amici oggi: la ballerina professionista del talent show è entrata in casetta per affrontare un tema molto delicato e personale con gli attuali allievi della scuola, quello legato al bullismo e agli haters sui social. "Ci tenevo a parlarvi di una cosa molto intima" ha dichiarato la ballerina che ha mostrato ai giovanissimi talenti cosa le viene detto ogni giorno dai telespettatori.

I commenti contro Giulia Stabile e lo sfogo: "Sono tornata a fare terapia"

Sono tante le frasi cattive che Giulia Stabile riceve e che legge ogni giorno. Parole del tipo "Una ballerina con la cellulite", "sei inguardabile", "hai pancia e fianchi", "sei orribile", "sei ingrassata", "di chi è incinta?", "mangia mangia", tutte legate soprattutto al suo fisico. Dopo averle mostrate agli allievi della scuola, ha raccontato di soffrirne ancora tanto: "Questi commenti sono sotto due post, in altri ce ne sono di più. Fanno male, ricevo commenti di questo tipo da cinque anni". La ballerina ha raccontato di aver ricevuto commenti negativi anche dal vivo: "Beccai quattro adulti e una signora disse "la ballerina di Amici cicciona?". Mi sentii colpita, e sono esplosa. Pensai che dovevo fare qualcosa. Ho deciso di tornare a fare terapia". Insieme ad Alessia Lanza, ospite in casetta, ha parlato con i ragazzi dell'argomento, nel tentativo di condividere con tutti la sua esperienza. "Che io abbia preso qualche kg è chiaro, è successo. L'ho notato, ma non mi sembrava un problema. Dopo i messaggi ho iniziato a detestare il mio corpo. Non capivo se mi detestavo per quello che mi stavano dicendo o perché davvero lo pensavo. Sono andata in bug totale, un caos generale".

Le esperienze degli allievi di Amici, le parole di Gard e Matilde

Dopo aver ascoltato attentamente Giulia Stabile, il giovane Gard è intervenuto per dire la sua sul tema: "Non ho mai subito bullismo online, ma dal vivo. Prima ero diverso, e anche gli altri me lo dicevano. Sono uno che entra in punto di piedi, mi autoescludo per pausa di essere escluso. Sono stato soggetto di bullismo da piccolo, ho fatto terapia. Ci sto entrando in punta di piedi qui, sto cercando di includermi, ma fa parte del percorso". Anche Alessio è stato vittima di pregiudizi solo perché decise di seguire la strada della danza: "Lo stereotipo del "maschio che balla" che non è un vero uomo. Mi sono venute le paranoie. Questa cosa non la capisco". Frasa ha spiegato che anni fa lasciò la musica perché, dopo essersi esposto sui social, ricevette troppi commenti negativi. Arrivato il turno di Matilde, la giovane ha raccontato di essersi spesso fatta influenzare dalle parole: "Alcune cose toccano punti per cui tu stai male, quindi è difficile non farsi influenzare. Se leggo cose negative ci sto male, dovrei avere consapevolezza dei miei punti di forza". Infine, è toccato ad Alex, ma il giovane non è riuscito a raccontare cosa gli è successo. "Non riesco a parlarne, mi imbarazzo, mi crea disagio. Riguarda il mio aspetto. Al me del passato direi di non ascoltare i giudizi, e aiutare più me stesso", le parole.