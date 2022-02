“Giulia De Lellis condurrà il nuovo programma di Maria De Filippi” Secondo Nuovo Tv, Giulia De Lellis sarebbe stata scelta come voce narrante del nuovo format prodotto da Fascino. Una scelta che potrebbe significare la virata dell’influencer verso Mediaset e la non riconferma di Love Island su Discovery.

A cura di Giulia Turco

Giulia De Lellis potrebbe essere la conduttrice di Ultima Fermata, il nuovo format prodotto da Fascino di Maria De Filippi. Stando alle indiscrezioni sarebbe l’ex tronista di Uomini e Donne, reduce dall'avventura di Live Island su Discovery a ricoprire il ruolo che in un primo momento si era ipotizzato potesse essere affidato a Stefano De Martino. Solo come voce narrante del programma, però. A rivelare l’indiscrezione, al momento non ancora confermata da fonti ufficiali, né dalla diretta interessata, è il settimanale Nuovo Tv.

Giulia De Lellis da Love Island a Canale 5

Giulia De Lellis potrebbe dunque tornare protagonista di Canale 5, questa volta in prima serata. Resta in bilico la seconda stagione di Love Island, il reality partito lo scorso anno su Discovery, che aveva sancito il battesimo alla conduzione per l'ex tronista di Uomini e Donne, lanciata proprio da Maria De Filippi. Lo scorso settembre, in occasione della presentazione dei palinsesti Discovery si era fatto il nome dell'influencer per un'ipotetica seconda stagione del programma, al momento ancora non confermata. Potrebbe trattarsi della possibilità di un mancato rinnovo, considerando i dati di ascolto tutto sommato non brillanti della prima edizione, insieme ad un cambio di rotta per Giulia De Lellis che virerebbe dunque verso un ritorno a Mediaset.

Ultima Fermata, di cosa si tratta e quando inizia

Ultima Fermata è il nuovo programma ideato e prodotto da Fascino che sbarcherà, probabilmente a partire da marzo, su Canale 5. Stando alle indiscrezioni, il format dovrebbe riempire in palinsesto lo spazio dedicato a Temptation Island, che dopo diversi anni di successo, potrebbe non tornare in tv la prossima estate. Si parlerà ancora di amore e relazioni di coppia: i concorrenti verranno messi davanti ad una scelta, se continuare a provarci o smettere di credere nel loro amore. Il programma non prevede una conduzione in studio, ma a quanto pare il racconto sarà affidato ad una voce narrante che accompagnerà i protagonisti.